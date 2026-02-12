Στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης 11/02, σε όλες τις επαρχίες, με οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Στόχος ήταν η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθη άτομο σε σχέση με υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές και κλοπής από πρόσωπο, ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου συνελήφθη άτομο για διερευνώμενη υπόθεση βίας στην οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ανακόπηκαν 227 οχήματα και ελέγχθηκαν 297 πρόσωπα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 29 έλεγχοι σε υποστατικά για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Σε τροχονομικούς ελέγχους καταγγέλθηκαν 64 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 45 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, προέκυψαν δέκα διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων και κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.