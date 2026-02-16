Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας άντρας ηλικίας 39 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να επιτίθεται εναντίον ανηλίκου 16 ετών, σε περίπτερο στη Γερμασόγεια. Τα μέλη της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στο υποστατικό για εξετάσεις, κατόπιν πληροφορίας για ληστεία που βρισκόταν σε εξέλιξη, χθες το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.45 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία για ληστεία σε περίπτερο στη Γερμασόγεια. Με την άφιξη τους στη σκηνή, μέλη του Ουλαμού Άμεσης Επέμβασης – ΟΥΛΑΕ, εντόπισαν εντός του περιπτέρου τον 39χρονο να επιτίθεται εναντίον 16χρονου και επενέβησαν για να τον αποτρέψουν. Κατά την επέμβαση τους, ο 39χρονος επιτέθηκε εναντίον ενός από τους αστυνομικούς.

Αφού τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, διενήργησαν έρευνα κατά την οποία εντόπισαν στην κατοχή του 39χρονου ένα ανοιγόμενο μαχαίρι, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, που ο ίδιος ο 39χρονος παραδέχθηκε ότι είχε αποσπάσει από τον 16χρονο.

Όπως διαφάνηκε από τις εξετάσεις που έγιναν, ο 39χρονος είχε κλέψει το κινητό τηλέφωνο από τον 16χρονο, υπό την απειλή μαχαιριού, στο περίπτερο όπου στη συνέχεια κλήθηκαν και μετέβησαν τα μέλη της Αστυνομίας.

Εναντίον του 39χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης ληστείας. Αυτός συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού και ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας συνεχίζουν τις εξετάσεις.