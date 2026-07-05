Συνελήφθησαν χθες από μέλη της Αστυνομίας, δύο πρόσωπα ηλικίας 17 και 18 ετών, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν γύρω στις 8μ.μ. χθες, σε δρόμο της Πάφου, να οδηγούν μοτοσικλέτες που δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής. Ανακόπηκαν από μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο και ερωτηθέντες σχετικά με τις δύο μοτοσικλέτες δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.