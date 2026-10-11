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Ο Γιώργος Χριστοφή, 30 ετών, απουσιάζει από την οικία του, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό, από τις 10/10/2026.

Ο 30χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.85μ. περίπου, ισχυρής σωματικής διάπλασης, μελαχρινός με μαύρα μαλλιά, ελαφρύ μούσι και καστανά μάτια. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε κοντό μαύρο αθλητικό παντελονάκι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.