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Παρά τα προβλήματα, τις προκλήσεις, και τις δυσκολίες θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, να επανενώσουμε τον τόπο μας, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε επιμνημόσυνο λόγο του στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ ’55-’59 Δημήτρη Χαραλάμπους, που τελέστηκε την Κυριακή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον Λιμνάτη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη πως “ο αγώνας της ΕΟΚΑ οδήγησε σε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε πετύχει ως λαός, οδήγησε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος μας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μόλις πριν μερικούς μήνες ηγήθηκε περήφανα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Την πατρίδα μας, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που εδώ και 52 χρόνια βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974.

«Πενήντα δυο χρόνια συνεχιζόμενης κατοχής και παραβίασης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια παράνομη κατάσταση πραγμάτων που δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Γι’ αυτό και από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου δεν μείναμε απαθείς στον πρωταρχικό μας στόχο, στην ύψιστη προτεραιότητα μας, την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο της διακοπής τους, με στόχο την επίτευξη μιας λύσης βιώσιμης και λειτουργικής», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «ήρωες όπως ο Δημήτρης δεν συναντώνται εύκολα στις σελίδες της ιστορίας του τόπου μας, και όπως λέω συχνά, είναι μεγάλη η ευθύνη και καθήκον όλων μας, της Πολιτείας, της κοινωνίας, του καθενός από εμάς, να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Εξάλλου, η γνώση, η σωστή γνώση της ιστορίας όπως και των αγώνων, των θυσιών των ηρώων μας, ήταν για το αυτονόητο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας», πρόσθεσε.

Και πρέπει, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όσο επιτακτικός κι αν ακούγεται ο λόγος, να προβάλλονται και να μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά.

«Διότι, ειδικά στην εποχή στην οποία ζούμε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παρουσίας μας στον τόπο μας, η διάσωση και συνέχεια της ιστορικής και συλλογικής μας μνήμης ως Κυπριακός Ελληνισμός. Και αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι πρόγονοί μας. Μπορεί να μην το ονόμαζαν ιστορική μνήμη, μπορεί να μην ήξεραν να το εξηγήσουν και να το αναλύσουν. Το βίωναν, όμως, ως καθημερινότητα, ως ανάγκη για επιβίωση, ως αντίσταση σε κάθε απειλή», σημείωσε.

Κράτησαν, επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, την ταυτότητα, τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις μας αλώβητες και κατάφεραν να αντέξουν αιώνες κάτω από απειλές, υποδουλώσεις και καταδυναστεύσεις.

«Κράτησαν την ψυχή τους ατόφια ελληνική, χριστιανική. Αυτή ήταν και η ψυχή του Δημήτριου Χαραλάμπους. Ελληνική, χριστιανική. Γεμάτη πόθο για ελευθερία, γεμάτη από ελληνισμό, γεμάτη από αγάπη για την πατρίδα, την οποία, πολύ φυσιολογικά, δεν άντεχε να βλέπει υποδουλωμένη. Δεν άντεχε τις ψεύτικες υποσχέσεις, δεν άντεχε η πατρίδα του να υπομένει και να περιμένει αιώνες την ελευθερία της», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, ότι ο Δημήτρης Χαραλάμπους ήταν ένας γνήσιος βιοπαλαιστής, πατριώτης, εργατικός, τίμιος οικογενειάρχης, συνδικαλιστής.

«Ήταν ένας Έλληνας της Κύπρου που εργαζόταν τίμια και διεκδικούσε τα δικαιώματά του. Με την εκλεκτή και πατριώτισσα σύζυγό του Άρτεμις απέκτησαν δύο παιδιά και δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια και, φυσικά, τη γαλούχησαν με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Από τους πρώτους που εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ, στον πιο αγνό, πιο γνήσιο αγώνα τούτου του τόπου, και που έδρασε με απαράμιλλο ζήλο στην περιοχή του χωριού του», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι εντάχθηκε στον αγώνα, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το ρίσκο, ενώ και η σύζυγός του συμμετείχε, φροντίζοντας και κρύβοντας αγωνιστές και το σπίτι τους υπήρχε κρησφύγετο και κατασκεύαζαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

«Όλη η οικογένεια δοσμένη στον αγώνα. Ο Δημήτρης, ως υπεύθυνος της οργάνωσης σε ολόκληρη την περιοχή, είχε έντονη δράση. Διέφυγε συλλήψεις, συμμετείχε σε ενέδρες, ήταν οδηγός αντάρτικων ομάδων και τροφοδότης τους, έκανε τα πάντα για να αντισταθεί και να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Έλληνες της Κύπρου αγωνίζονται για την ελευθερία τους», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στις 13 Οκτωβρίου 1957 έλαβε εντολή να οδηγήσει τον τομεάρχη της περιοχής από τον Λιμνάτη στο χωριό Λάνια, προσθέτοντας ότι σε ενέδρα Βρετανών στρατιωτών, ο Δημήτριος Χαραλάμπους άφησε την τελευταία του πνοή από τα πυρά των Βρετανών, ενώ ο τομεάρχης του κατάφερε να διαφύγει.

«Χάρισε στην πατρίδα και στους συναγωνιστές του το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια τη ζωή του, ενώ η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς και έλαβε τη θέση της εκεί που της άξιζε, ανάμεσα σε τόσες άλλες ένδοξες μορφές του έπους της ΕΟΚΑ. Η ιστορία της θυσίας του, όμως, δεν τελειώνει εδώ», σημείωσε.

Επεσήμανε ότι δείγμα του πατριωτισμού και της εθνικής περηφάνιας της οικογένειας του Δημήτρη ήταν ο τρόπος παρουσίας και συμπεριφοράς της συζύγου του Άρτεμις στην κηδεία του συζύγου της.

«Η περήφανη και πατριώτισσα Άρτεμις, παρουσιάστηκε στην κηδεία με τα ενδύματα τα οποία ο ίδιος ο Δημήτρης της είχε πει να φορέσει σε συγγενικό γάμο, λίγο πριν φύγει για την τελευταία αποστολή. Η Άρτεμις, αγέρωχη και εθνικά περήφανη, δεν έκλαψε και δεν θρήνησε, τιμώντας με μοναδικό και καθηλωτικό τρόπο τον ήρωα σύζυγό της», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η ιστορία γύρω από τη θυσία του Δημήτρη είναι συγκλονιστική.

«Ένας άνθρωπος αψηφά τους κινδύνους, παραμερίζει τις ανάγκες και με μόνο γνώμονα την ελευθερία της πατρίδας του δίνεται στη μάχη ενάντια στην αγγλική κυριαρχία. Ήταν ένας από εμάς, ένας άνθρωπος της βιοπάλης, ένας τίμιος Έλληνας Κύπριος πολίτης, κάτοικος Λιμνάτη που μαζί με την οικογένειά του εντάχθηκε στον πιο ένδοξο και αγνό αγώνα της πατρίδας μας”, επεσήμανε.

«Σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ για να μνημονεύσουμε ένα γνήσιο πατριώτη, έναν αγωνιστή της ελευθερίας, τον ήρωα από τον Λιμνάτη, τον Δημήτρη Χαραλάμπους. Το παράδειγμά του θα μένει πάντα επίκαιρο σε κάθε περίσταση της ζωής και της Ιστορίας μας. Συνέπεια, ήθος, εργατικότητα, πιστότητα, πατριωτισμός, πνεύμα θυσίας και υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα. Το μήνυμα που στέλνει σε μας σήμερα, και αν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του, δεν είναι άλλο από αυτό του ανυποχώρητου αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είπε, παράλληλα, ότι ως Πολιτεία, ως κοινωνία, «ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια άλλα ούτε καμιά δικαιολογία για να πράξουμε το ελάχιστο».

«Κι αυτό πράττουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε μέχρι τέλους. Για την πατρίδα μας, για τους ανθρώπους της, για το μέλλον των παιδιών μας, για την ειρήνη, για την ευημερία, για την απελευθέρωση. Αιωνία του η μνήμη», κατέληξε.