Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Δασών μετά από πυρκαγιά στην κοινότητα Πέρα Ορεινής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας σήμερα στις 10:40, εντοπίστηκαν πέντε εστίες φωτιάς σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, παρά τον δρόμο Αναλιόντα – Καμπιών, σε περιοχή που βρίσκεται εντός της κοινότητας Πέρα Ορεινής.

Το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε άμεσα, προτού οι εστίες φωτιάς να επεκταθούν και η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 13 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.