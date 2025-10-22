Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει ότι τρεις ερευνητές του, ο Καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής, Managing Director, ο Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Director of External Affairs and Business Development, και ο Δρ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Deputy Coordinator of the Big Earth Data Analytics Department, συμπεριλήφθηκαν και φέτος στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κατατάξεις του Πανεπιστημίου Stanford.

Οι λίστες καταρτίζονται ετησίως από την ομάδα του Καθηγητή John P. A. Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford, με βάση δεδομένα από τη βάση Scopus. Περιλαμβάνουν τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των πλέον αναγνωρισμένων ερευνητών στο εκάστοτε υποπεδίο τους, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε επιστημονικά άρθρα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικούς δείκτες όπως ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών, ο δείκτης h, ο αντίκτυπος των δημοσιεύσεων και η θέση του συγγραφέα, αποτυπώνοντας τόσο τη μακροχρόνια επιστημονική συνεισφορά όσο και την πρόσφατη ερευνητική απόδοση.

Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της επιστημονικής αριστείας και διεθνούς απήχησης του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας, της παρατήρησης Γης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για το περιβάλλον.

Ο Καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για το Κέντρο μας όπου ερευνητές του συγκαταλέγονται και πάλι ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία για τους ερευνητές μας, αλλά και συλλογική αναγνώριση της αφοσίωσης, της καινοτομίας και της επιστημονικής συνεισφοράς ολόκληρης της ομάδας του Ερατοσθένη. Αποδεικνύει ότι η Κύπρος ενισχύει σταθερά τη θέση της στη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.»

Η ετήσια κατάταξη του Stanford, που βασίζεται σε δεδομένα της βάσης Scopus του εκδοτικού οίκου Elsevier, θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης ακαδημαϊκής αριστείας και ερευνητικού κύρους.

Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης αποτελεί σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία στην Παρατήρηση της Γης και τις Διαστημικές Τεχνολογίες. Με σύγχρονες υποδομές, κορυφαίους επιστήμονες και στρατηγικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Κέντρο παράγει γνώση και τεχνολογία που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (EMMENA).