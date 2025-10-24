Η θερινή περίοδος 2025 έκλεισε με την Κύπρο να γράφει ιστορία στους αιθέρες της. Το FIR Λευκωσίας και τα δύο διεθνή αεροδρόμια της χώρας γνώρισαν τη μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση που έχει καταγραφεί ποτέ, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και πιο κομβικό ρόλο της Κύπρου στον χάρτη της ευρωπαϊκής αεροναυτιλίας. Η εξέλιξη αυτή συνιστά νέο ρεκόρ στη διακίνηση πτήσεων.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε ανακοίνωση της σημειώνουν ότι παρά τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) πέτυχαν τη διαχείριση του πρωτοφανούς αυτού φόρτου με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις, κερδίζοντας τα εύσημα του διεθνούς οργανισμού EUROCONTROL.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η EUROCONTROL προβλέπει για την Κύπρο τη μεγαλύτερη αύξηση πτήσεων πανευρωπαϊκά την επόμενη πενταετία, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της χώρας στο αεροπορικό δίκτυο της περιοχής.

Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εικόνα, η πραγματικότητα πίσω από τις οθόνες των πύργων ελέγχου είναι πιο ανησυχητική. Η σοβαρή υποστελέχωση στις Μονάδες Ελέγχου απειλεί να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις τα επόμενα χρόνια. Ήδη απαιτούνται τουλάχιστον 50 νέοι ΕΕΚ τόσο για την κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων όσο και για τη στελέχωση επιπρόσθετων θέσεων, αναγκαίων για τη διαχείριση της συνεχώς αυξανόμενης κυκλοφορίας. Παρά ταύτα, μόλις οι πρώτες 15 θέσεις αναμένονται να προκηρυχθούν, χωρίς καμία ενημέρωση για τις υπόλοιπες.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να επιταχύνουν τις διαδικασίες, όμως η καθυστέρηση στις αποφάσεις θεωρείται ήδη ικανή να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της Κύπρου ως αξιόπιστου κόμβου αερομεταφορών. Ακόμα και αν δοθεί άμεσα πράσινο φως για όλες τις θέσεις, ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης καθιστά αδύνατη την ταυτόχρονη επιχειρησιακή ενίσχυση των μονάδων.

«Η ζημιά έχει ήδη γίνει», τονίζεται χαρακτηριστικά από υπηρεσιακές πηγές, οι οποίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιχειρησιακές επιδόσεις της χώρας.

Στο επίκεντρο παραμένει η ανάγκη για άμεση πολιτική απόφαση που θα επιτρέψει τον έγκαιρο προγραμματισμό εκπαίδευσης. Η εναέρια κυκλοφορία, όπως υπογραμμίζεται, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεταβάλλεται συνεχώς και απαιτεί ευελιξία, προνοητικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά από τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να επιτρέπεται ο παραλυτικός ρυθμός της γραφειοκρατίας.

