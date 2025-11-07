Απρόσκοπτη παροχή νερού για τουλάχιστον 24 ώρες θα έχουν πλέον οι κάτοικοι της Λάρνακας σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο. Αυτό επιτεύχθηκε από τη δημιουργία μεγάλης υδατοδεξαμενής στα Κλαυδιά, η οποία εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ολοκλήρωση του έργου ο όγκος αποθήκευσης νερού της Λάρνακας αυξάνεται από τους 11.000 m³ σε 23.000 m³, διασφαλίζοντας επάρκεια νερού σε κατοικίες και άλλα υποστατικά της πόλης για πάνω από ένα εικοσιτετράωρο, σε περίπτωση διακοπής της παροχής.

Το έργο κόστισε περίπου €4 εκατ. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πέραν της δεξαμενής περιλαμβάνει την εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής για τον απαραίτητο έλεγχο και παρακολούθηση του έργου, καθώς και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου, με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, δρόμων και πεζοδρομίων.

«Πρόκειται για ένα έργο καθοριστικής σημασίας, το οποίο θα ενισχύσει αποφασιστικά την επάρκεια νερού στην πόλη και επαρχία Λάρνακας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υπογραμμίζοντας πως η νέα υδατοδεξαμενή έχει τεθεί σε λειτουργία και ήδη συμβάλλει στην τροφοδοσία με νερό περιοχών που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Οργανισμού. Ο κ. Χατζηχαραλάμπους πρόσθεσε πως ο ΕΟΑΛ έχει καταρτίσει, λόγω και των συνεπειών της ανομβρίας, Σχέδιο Δράσης με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας νερού και προγραμματίζει τη δημιουργία νέας υδατοδεξαμενής στην Αραδίππου. Από την πλευρά του ο τέως διευθυντής του ΣΥΛ και πλέον γενικός διευθυντής του ΕΟΑΛ, Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, σημείωσε πως η υδατοδεξαμενή «αποτελεί το τελευταίο έργο υποδομής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και η ολοκλήρωση της συμπίπτει με την επέτειο των 60 χρόνων λειτουργίας του Οργανισμού».

Εγκαινιάζοντας την υδατοδεξαμενή, στην παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον πρόεδρο του ΕΟΑΛ, τονίζοντας πως πρόκειται για έργο «που έχει όχι μόνο τοπική σημασία, αλλά και εθνική». Σημείωσε, ακόμη, πως «η κατασκευή των δεξαμενών αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την επαρχία Λάρνακας αλλά και για ολόκληρη τη Κύπρο, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων για υδατική ασφάλεια και ανθεκτικότητα απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, που όλο και αυξάνονται». Στόχος της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι μέσω της υλοποίησης διαφόρων έργων, η Κύπρος να μπορεί να καλύψει το 100% των αναγκών της σε ύδρευση μέχρι το 2028.