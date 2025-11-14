Ανοικτό για το κοινό είναι ξανά το Σημείο Θέας κατά μήκος του δρόμου Τροόδους – Προδρόμου, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης του Σημείου Θέας που βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου Τροόδους – Προδρόμου και είναι ανοικτό για χρήση από το κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι, το Σημείο Θέας που βρίσκεται κατά μήκος του δρόμου Καρβουνά – Τροόδους παραμένει κλειστό λόγω εργασιών αποκατάστασης ζημιάς στην κατασκευή του πατώματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο θέας που έχει ανοίξει: