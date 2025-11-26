Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Επισκόπου Τυχικού, ο οποίος με δήλωση του ξεκαθαρίζει ότι οι απόψεις της δικηγόρου Ευαγγελίας Πουλλά δεν αποτελούν τις δικές του θέσεις. Ο τέως μητροπολίτης Πάφου αποκαλύπτει ακόμα ότι επιστρέφει στην Κύπρο από βδομάδας και ζητά από όλους να μην προτρέχουν και να μην κάνουν δηλώσεις για εκείνον, αντί εκέινου.

Συγκεκριμένα ο Επίσκοπος επισημαίνει σε επιστολή του τα ακόλουθα:

«Η κυρία Πουλλά θέλω να σας πω ότι εκφράζει τις δικές της απόψεις. Δεν ήταν δικές μου θέσεις. Ζητώ από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου. Αρχές της επόμενες εβδομάδας θα έχω επιστρέψει στην Κύπρο. Μην προτρέχετε σας παρακαλώ στις κρίσεις σας και μην κάνετε δηλώσεις για εμένα αντί εμένα. Στην Κύπρο εκπροσωπούμαι από άλλους δικηγόρους σε εκκλησιαστικές υποθέσεις».

Αυτούσια η δήλωση του Επισκόπου Τυχικού

«Τυχικός Αρχιερεύς 26 Νοεμβρίου 2025 Αθήνα

Προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της Δικηγόρου κ. Πουλά στα Μέσα Ενημέρωσης, θέλω να σας πω ότι η αξιότιμη κ. Πουλά εκφράζει τις δικές της απόψεις και δεν ήταν δικές μου θέσεις. Ζητώ από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου που προήλθε από όλη την εκκλησιαστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχω επιστρέψει στην Κύπρο. Μην προτρέχετε σας παρακαλώ στις κρίσεις σας και μην κάνετε δηλώσεις για μένα αντί εμένα. Στην Κύπρο εκπροσωπούμαι από άλλους δικηγόρο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες η κυρία Πουλλά δήλωσε ότι αυτός που πρέπει να καταθέσει ομολογία πίστεως είναι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος και όχι ο Τυχικός, γιατί, όπως υποστηρίζει, «λατινίζει» και αναγνωρίζει τον Πάπα της Ρώμης. Για τον Αρχιεπίσκοπο είπε ότι είναι απαράδεκτο να ζητά από τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να κάνει ομολογία Πίστεως και να υπογράψει λίβελο». Ισχυρίστηκε ακόμα ότι όλα αυτά που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος είναι «παράνομα και αντιεκκλησιαστικά» και ότι αυτός «έφυγε από τα δόγματα της Ορθόδοξης Πίστεως». Σε έντονο και φορτισμένο ύφος, είπε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε να «ήταν κατηγορούμενος σήμερα».