Την ώρα που όλοι περίμεναν την κάθοδο του Επισκόπου Τυχικού στην Κύπρο για να υποβάλει την απολογία του ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η υπεράσπιση του τέως Μητροπολίτη Πάφου, έχει περάσει στην αντεπίθεση και καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο σε ομολογία Πίστεως γιατί, όπως υποστηρίζει «λατινίζει» και αναγνωρίζει τον Πάπα. Σε παρέμβαση της στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, η δικηγόρος του Επισκόπου Τυχικού, Ευαγγελία Πουλλά, υποστήριξε με βάση τον 45ο κανόνα του Πηδάλιου ότι «Επίσκοπος, Πρεσβύτερος ή Διάκονος, εἴ τις αἱρετικοῖς συνευξάμενος εὑρεθῇ, ἀφοριζέσθω, ἐὰν δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργεῖν, καθαιρείσθω.», δηλαδή «Επίσκοπος, Πρεσβύτερος ή Διάκονος που θα αποδειχθεί ότι προσευχήθηκε μαζί με αιρετικούς, να αφορίζεται και αν ενεργούν ως κληρικοί, να καθαιρούνται»

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις δηλώσεις του κ. Χριστάκη Ευσταθίου, εκπρόσωπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, πλησιάζει το τέλος του χρονικού διαστήματος που παραχωρήθηκε για επιστροφή του έκπτωτου Μητροπολίτη Τυχικού στην Κύπρο, προϊδεάζοντας για σύγκληση της Ιεράς Συνόδου.

Στον αντίποδα, η υπεράσπιση του Τυχικού θέτει στο στόχαστρο της κάποιες ενέργειες του Αρχιεπισκόπου, όταν αυτός ήταν Επίσκοπος Πάφου, υποστηρίζοντας ότι η «όλη συμπεριφορά του Μακαριότατου αλλά και αρκετών Επισκόπων, έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της Εκκλησίας».

«Έχω λάβει υπόψη μου τις τελευταίες μέρες ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, όσο ήταν στη Μητρόπολη Πάφου ως Επίσκοπος Πάφου, παραχώρησε τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου στους Αγγλικανούς και τέλεσαν «Θεία» λειτουργεία, στην παρουσία του ιδίου και φαίνεται ότι κρατάει κάτι και συνπροσεύχεται» είπε η κ. Πουλλά. Πέρασε ίσως στα μουλωχτά αυτό διότι ήταν την περίοδο του κορωνοιού» πρόσθεσε.

Η κ. Πουλλά κατηγόρησε τον Αρχιεπίσκοπό ότι «αυτός που πρέπει να κάνει ομολογία Πίστεως σήμερα κ. Κυριάκου, είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Ο οποίος ως επίσκοπος έκανε αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο να ζητά από τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να κάνει ομολογία Πίστεως και να υπογράψει λίβελο».

Η Δικηγόρος του Τυχικού, ισχυρίζεται ότι όλα αυτά που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος είναι «παράνομα και αντιεκκλησιαστικά» και ότι αυτός «έφυγε από τα δόγματα της Ορθόδοξης Πίστεως». Σε έντονο και φορτισμένο ύφος, είπε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε να «ήταν κατηγορούμενος σήμερα».

«Επειδή δεν βγαίνει κανένας να τα πει, φοβούνται, ντρέπονται δεν έχουν την τόλμη, κάποιος πρέπει να τα πει επιτέλους».

Στη δήλωση του Αρχιεπισκόπου, ότι την ερχόμενη Κυριακή τελειώνει το περιθώριο για τον Τυχικό και ότι αυτό που του προσφέρουν, δεν θα του το προσφέρουν ξανά, η κ. Πουλλά απάντησε «μα τι του προσέφερε η Ιερά Σύνοδος; Ούτε καν ένα τηλεφώνημα δεν του έκαναν να του πουν περαστικά».

Δείτε όλη τη συζήτηση: