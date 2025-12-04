Μια σοβαρή καταγγελία από μητέρα για απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού δημόσιου λεωφορείου έφερε στο φως ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Σε παρέμβαση της στη μεσημβρινή εκπομπή του σταθμού, κατήγγειλε ότι ο οδηγός κατέβασε στη μέση του δρόμου τον γιο της που είναι άτομο με αναπηρία, επειδή του ζήτησε να σβήσει τη θέρμανση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας, ο γιος της έχει απώλεια ακοής και δικαιούται να κυκλοφορεί δωρεάν με λεωφορείο. Σήμερα, ο νεαρός είχε προγραμματισμένο ραντεβού στον γιατρό και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο από την Πάφο για να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να είχε ανάψει τη θέρμανση, με αποτέλεσμα το παιδί να νιώσει δυσφορία και, σύμφωνα με τη μητέρα του, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

Ο γιος της καταγγέλλουσας φέρεται να έγραψε στο κινητό του τηλέφωνο ένα μήνυμα για να το δείξει στον οδηγό, ζητώντας του να σβήσει τη θέρμανση. Τότε, ο οδηγός, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλε η παραπονούμενη, θύμωσε, σταμάτησε παράνομα στη μέση του δρόμου και ζήτησε από τον νεαρό να κατεβεί από το λεωφορείο, σε ένα σημείο παντελώς άγνωστο για εκείνον. «Ο γιος μου ήταν ζαλισμένος και δεν αντέδρασε», είπε η μητέρα του. Με τη βοήθεια του GPS στο τηλέφωνο του εντόπισε τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει ώστε να επιβιβαστεί σε άλλο λεωφορείο και να επιστρέψει στην Πάφο.

Δείτε βίντεο με όλα όσα ανέφερε η καταγγέλλουσα: