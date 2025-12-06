Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρνακα, καθώς ένας… χιονάνθρωπος έγινε viral όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, δίνοντας την εντύπωση ότι κάνει «βαρκάδα».

Το χαμηλό βαρομετρικό σύστημα Byron έχει προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Στην επαρχία Λάρνακας, τα νερά που συγκεντρώθηκαν παρέσυραν έναν χιονάνθρωπο, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν το απρόσμενο θέαμα. Το σχετικό βίντεο, που αναρτήθηκε από το omegalive, κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων και σχόλια.