Στις 21:40 η Πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας, ανταποκρίθηκαν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε μικρό διαμέρισμα στον 1ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Από την πυρκαγιά το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ ζημιές από τον καπνό υπέστη και ο 2ος όροφος μετά από θραύση υαλοπίνακα παραθύρου και μεταφορά του καπνού.

Ο 78χρονος ένοικος του διαμερίσματός εξήλθε με εγκαύματα και αφού του παρασχέθηκαν οι Α΄ Βοήθειες παραδόθηκε στο Ασθενοφόρο για μεταφορά στο Νοσοκομείο.

Η πολυκατοικία ανακαινιζόταν για την δημιουργία φοιτητικών εστιών και ο εγκαυματίας ήταν ο μόνος ένοικος εντός της.