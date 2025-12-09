Διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Κράτος του Ισραήλ πραγματοποίησε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ Μαρία Παναγιώτου, με στόχο την ενίσχυση και τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της διαχείρισης υδάτων, της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η επίσκεψη περιλάμβανε συναντήσεις με ομολόγους της και αρμόδιες αρχές σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, με σκοπό την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που απασχολούν τις δύο χώρες στους πιο πάνω τομείς.

Όπως αναφέρεται, στο περιθώριο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ισραήλ, Avi Dichter, κατά την οποία οι δυο Υπουργοί εξέτασαν τομείς κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την αγροτική παραγωγή, την ασφάλεια τροφίμων, την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τον πρωτογενή τομέα, ενώ παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές αναθεώρησης της υφιστάμενης Συμφωνίας Συνεργασίας του 1994, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Προστίθεται ότι ακολούθως, η Υπουργός συναντήθηκε με την Υπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος, Idit Silman, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις για πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τις πράσινες υποδομές, την προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την προώθηση της περιφερειακής πρωτοβουλίας για κλιματική δράση, με στόχο τη διερεύνηση συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σημαντικούς τομείς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Σε δήλωσή της, η Δρ Παναγιώτου χαρακτήρισε την επίσκεψη στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ ως «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας πως «οι δύο χώρες, Κύπρος και Ισραήλ, μοιράζονται κοινές προκλήσεις αλλά και κοινές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα κοινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε».

Συμπληρώνεται ότι η Υπουργός τόνισε ότι ξεχωρίζει τις συναντήσεις με τους δυο ομολόγους της στους τομείς της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι συναποφάσισαν μια σειρά από κοινές πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις σε ό,τι αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια, τη συνεργασία σε θέματα διαχείρισης νερού, τόσο για την ύδρευση όσο και για την άρδευση, «θέματα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και τα θέματα τα οποία αφορούν την ανάδειξη και την επανεκκίνηση της περιφερειακής πρωτοβουλίας για το κλίμα».

Παράλληλα, η Δρ Παναγιώτου υπογράμμισε ότι στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι «να βρούμε άμεσα εκείνες τις λύσεις» και «να αξιοποιήσουμε αμέσως την τεχνολογία και τις καλές πρακτικές οι οποίες υπάρχουν εδώ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα προόδου για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας και των επόμενων γενεών».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Υπουργός είχε επίσης σειρά συναντήσεων και τεχνικών παρουσιάσεων με θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς του Ισραήλ, με ενημερωτικές επισκέψεις στη Μονάδα Ανακύκλωσης Heria και στο Park Ariel Sharon, όπου παρουσιάστηκε το μοντέλο αποκατάστασης μιας πρώην χωματερής σε έναν σύγχρονο πυρήνα οικολογικής αναγέννησης, περιβαλλοντικής ανάπλασης και βιώσιμης αξιοποίησης πόρων.

Στη συνέχεια, η κ. Παναγιώτου ενημερώθηκε από την Εθνική Αρχή Υδάτων του Ισραήλ για τις στρατηγικές που εφαρμόζει η χώρα στη διαχείριση υδατικών πόρων, την αφαλάτωση, την επαναχρησιμοποίηση νερού και τα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης υδρολογικών δεδομένων και θεμάτων ασφάλειας της ποιότητας και διαθεσιμότητας των υδάτων, ενώ ενημερώθηκε επίσης για τη διακυβέρνηση στον τομέα του υδατικού κάτι το οποίο η Κύπρος μελετά.

Συμφωνήθηκε όπως η συνεργασία συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση εργαλείων και πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των υδατικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος, συμπληρώνεται σχετικά.

Η Υπουργός μετέβη στο Ισραήλ συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Γρηγορίου, τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, Κορνήλιου Κορνηλίου, τον Επικεφαλής του Γραφείου της, Μάριο Αδαμίδη, καθώς και Ανώτερη Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, καταλήγει η ανακοίνωση.