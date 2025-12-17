Συννεφιά, βροχές και χιόνι αναμένεται στη διάρκεια της μέρας, τα οποία θα αντικαθίστανται με λιακάδα. Ωστόσο ο καιρός γίνεται ξανά βροχερός από το Σάββατο. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, πρόσκαιρα αρχίζει να επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ αλλάζει από το Σάββατο καθώς αναμένεται σταδιακά ασθενής χαμηλή πίεση.

Αρχικά σήμερα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιόνι. Σύντομα ωστόσο ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ το βράδυ θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Το Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και αργότερα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο και μέχρι το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.