Στα λευκά άρχισε να ντύνεται το Τροόδος, μετά από χιονόπτωση που άρχισε να παρατηρείται απόψε.

Για το γεγονός ενημέρωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Kitasweather.

Όπως αναφέρει, παρατηρούνται λίγα τοπικά φαινόμενα βροχής/χιονιού λόγω Sea Effect Rain/Snow σε βόρεια τμήματα του νησιού με νότια επέκταση προς την περιοχή Τροόδους.

«Από την αποψινή χιονόπτωση αναμένεται ένα ελαφρύ πασπάλισμα χιονιού στην περιοχή Τροόδους ενώ νιφάδες μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι περίπου τα 1400 μέτρα», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε και νωρίτερα το philenews, η πιο κρύα νύχτα του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής, αναμένεται να είναι η αποψινή.