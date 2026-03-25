Ισχυρός σεισμός εντάσεως 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Άγιον Όρος λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τετάρτης, 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.

Το δε εστιακό του βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,3 Ρίχτερ.

Στις 21:33 σημειώθηκε και τέταρτος σεισμός 3,2 Ρίχτερ.

Επίσης στις Καρυές υπήρξαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτίρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Την ώρα εκείνη στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα και τόσο οι οι μοναχοί όσο και προσκυνητές βγήκαν έξω έντρομοι.

Προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Ενεργοποιήθηκε παλιό ρήγμα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι «δεν το περιμέναμε να γίνει σεισμός στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλα δείχνουν ότι ενεργοποιήθηκε το παλιό ρήγμα που είχε δημιουργηθεί πριν από 22 μήνες και πιστεύαμε ότι είχε ολοκληρωθεί.

«Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο και το παρακολουθούμε χωρίς να υπάρχει κάποια ανησυχία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών με εστιακό βάθος 10,6 χιλιόμετρα», σημείωσε.

