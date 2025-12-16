Η πιο κρύα νύχτα του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής, αναμένεται να είναι η αποψινή. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ στα ορεινά αναμένονται χιόνια και παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, στο εσωτερικό, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Πέμπτη και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο για να κυμανθεί κατά το τριήμερο λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.