Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αναμένονται στη διάρκεια των εορτασμών της εθνικής επετείου, ενώ σε ισχύ θα βρίσκεται έως τις 6:00 το απόγευμα και Κίτρινη Προειδοποίηση. Την περιοχή μας επηρεάζει χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογία, ενώ από το Σάββατο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και σταδιακά θα ενισχύονται.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ το βράδυ αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός με τον υδράργυρο να πέφτει στο μηδέν βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια, το εσωτερικό και τα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αργά το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή και θα σημειώσει ξανά μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 24 εκατοστά.