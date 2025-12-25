Αστραπές, βροντές και καταιγίδες συνοδεύουν τη μέρα των Χριστουγέννων στη Λευκωσία. Τα πυκνά σύννεφα που σκεπάζουν τον ουρανό της πρωτεύουσας έδωσαν έντονες βροχές και θαλπωρή στην γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μας. Στη διάρκεια του απογεύματος ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια και τα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή αναμένεται πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή για τη Δευτέρα.