Με έμφαση στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες, την επιστροφή παράνομα διακινηθέντων πολιτιστικών αγαθών και την εναλλακτική μεταχείριση νεαρών χρηστών ναρκωτικών, ξεκίνησαν την Παρασκευή, στη Λευκωσία, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι το πρώτο θέμα αφορά την ενδυνάμωση της δυνατότητας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν προϊόν έκνομων δραστηριοτήτων σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει συζήτηση για το θέμα της αποκατάστασης της δικαιοσύνης στις περιπτώσεις παράνομου διασυνοριακού εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και ειδικότερα για τα ζητήματα επιστροφής πολιτιστικών αγαθών που παρανόμως έχουν μετακινηθεί. Όπως σημείωσε, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με γεύμα εργασίας αφιερωμένο στην προώθηση εναλλακτικής μεταχείρισης νεαρών χρηστών ναρκωτικών που βρίσκονται σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Στις τοποθετήσεις τους κατά την άφιξή τους στην συνάντηση, Ευρωπαίοι Υπουργοί έδωσαν έμφαση στη σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τα ναρκωτικά, το ψηφιακό περιβάλλον και τη βία.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων της Εσθονίας, Liisa-Ly Pakosta, ανέφερε ότι «θεωρούμε πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενώσει τις δυνάμεις της για τον έλεγχο του ψηφιακού χώρου», επισημαίνοντας ότι οι νέοι χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες για πρόσβαση σε ναρκωτικά. Αναφερόμενη στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε μια ενιαία δράση για να επιστραφεί η πολιτιστική κληρονομιά στις χώρες όπου ανήκει και αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους». Αναφέρθηκε στο παράδειγμα μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς της Εσθονίας που κρατείται από τη Ρωσία από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και κατά τη ρωσική κατοχή. Ανέφερε ακόμα ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Annelies Verlinden, ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την ανάδειξη του πολύ επίκαιρου θέματος της καταπολέμησης της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, τονίζοντας ότι «βλέπουμε αύξηση της βίας και τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων νέων στα δίκτυα των εμπόρων ναρκωτικών». Υπογράμμισε, επίσης, ότι εκτιμάται πως 188 δισ. ευρώ κυκλοφορούν στην εγκληματική οικονομία και μόνο το 2% των παράνομων κερδών κατάσχεται, σημειώνοντας την ανάγκη η ΕΕ να στοχεύσει στην αξία και τα χρήματα των εγκληματικών δικτύων, ώστε να σπάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Στη συνάντηση τοποθετήθηκε και ο Ισπανός Υπουργός Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Σχέσεων με το Κοινοβούλιο, Félix Bolaños, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του στην άτυπη σύνοδο στην Κύπρο και ευχαρίστησε τις κυπριακές αρχές για τη φιλοξενία.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ισπανικής Κυβέρνησης για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Adamuz, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αποκατάσταση των υπηρεσιών συνεχίζονται.

ΚΥΠΕ