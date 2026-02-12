Γίνονται ενέργειες από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για απελευθέρωση το συντομότερο Ελληνοκύπριου, ο οποίος κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα για φερόμενη «παραβίαση απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης», όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Ο Ελληνοκύπριος, ο οποίος μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Γερόλακκου, «κρατείται» από την Τρίτη, ενώ γίνονται ενέργειες από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για απελευθέρωση του το συντομότερο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, ο «συλληφθείς» οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» για είσοδο στη «στρατιωτική ζώνη» και ακολούθως σε «δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία με την κατηγορία της «παράνομης μεταφοράς και κατοχής εκρηκτικών υλών». Αναφέρεται ότι στο όχημά του εντοπίστηκαν 16 κυνηγετικά φυσίγγια (διαμετρήματος 12), τα οποία προέρχονταν από τις ελεύθερες περιοχές.

Η «αστυνομία» ζήτησε την «κράτησή» του ως εγγύηση για τη μελλοντική του εμφάνιση στο «δικαστήριο» και διατάχθηκε η «προφυλάκιση» του άνδρα στις «κεντρικές φυλακές» στα κατεχόμενα για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

