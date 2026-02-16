Τη βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τα μέλη του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλης Πάλμας και επικεντρώθηκε στην αποτίμηση της πορείας του Συμβουλίου έναν χρόνο μετά τη θεσμοθέτησή του, καθώς και στον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε θέσει συγκεκριμένους στόχους με τη δημιουργία του Συμβουλίου, αναφέροντας ότι «πήραμε πέρσι την απόφαση για θεσμοθέτηση του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας και θέλω να δούμε τι κάναμε σε ένα χρόνο. Βάλαμε κάποιους στόχους, θέλω να δω τι υλοποιήθηκε, τι δεν υλοποιήθηκε. Είχαμε πει και για μητρώο κυπριακών εταιρειών. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των κυπριακών εταιρειών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο πιστεύω στις δυνατότητες σας. Πάντα κάνω δημόσια αναφορά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολλά υποσχόμενη η κυπριακή αμυντική βιομηχανία».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του τομέα, χαρακτηρίζοντας την κυπριακή αμυντική βιομηχανία «πολλά υποσχόμενο νέο πυλώνα» της οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το πλαίσιο SAFE, καθώς και οι πρόνοιες για προμήθειες εξοπλισμού από τρίτες χώρες και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να στηρίξει ενεργά τον κλάδο και σε διεθνές επίπεδο, αναφέροντας ότι έχει ανταποκριθεί θετικά σε πρόσκληση για παρουσία του στην Αθήνα, στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών προβολής και συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία μπορεί τα επόμενα χρόνια να φτάσει σε διψήφιο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ρεαλιστικό στόχο, με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες. «Θεωρώ απόλυτα εφικτό ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω».

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος είπε ότι «γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές σας. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος νέος τομέας της οικονομίας μας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της δικής μας ξεκάθαρης βούλησης για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας. Άρα, θέλω να δω συγκεκριμένα σήμερα τι πετύχαμε, πώς προχωρούμε, τι πρέπει να διορθώσουμε και για αυτό κάλεσε αυτή τη συνάντηση».