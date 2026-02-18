Με ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (Σ.Π.Κ.) ετοιμάζεται να τιμήσει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Προσκόπου. Στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα γέννησης του Ιδρυτή της Κίνησης, Λόρδου Μπέιτεν Πάουελ, τα μέλη του Σώματος σε όλη την Κύπρο θα στρέψουν την προσοχή τους στις γειτονιές και τις τοπικές τους κοινότητες, στέλνοντας το δικό τους σύνθημα για την προστασία των δασών και της φύσης.

Φέτος, ο εορτασμός φέρει τον τίτλο «Ένας Πράσινος Παλμός» και εστιάζει στην ουσία της καθημερινής δράσης. Αντί για μεγάλες, κεντρικές εκδηλώσεις, επιλέγεται μια στρατηγική εξωστρέφειας μέσα στον αστικό ιστό. Το κάθε Προσκοπικό Σύστημα, από τις πόλεις μέχρι τις ορεινές και ακριτικές περιοχές, θα λειτουργήσει ως ένας τοπικός πυρήνας ενημέρωσης, φέρνοντας το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης απευθείας στους συμπολίτες μας, με πρωτοβουλίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε περιοχής.

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει τον ρόλο του Προσκόπου ως ενεργού μέλους της κοινωνίας, που παρεμβαίνει με απλές αλλά ουσιαστικές πράξεις εκεί που ζει και δραστηριοποιείται. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, αλλά για μια ειλικρινή κίνηση προσφοράς που αναγνωρίζει ότι η μεγάλη αλλαγή ξεκινά από τα μικρά. Όπως επισημαίνει στο μήνυμά του ο Γενικός Έφορος του Σ.Π.Κ., κ. Γιώργος Ανδρέου, ο Προσκοπισμός είναι ένας τρόπος ζωής που θεμελιώνεται στην αλληλεγγύη. Κάθε καθημερινή «καλή πράξη» αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη της υπόσχεσης που δίνουν οι Πρόσκοποι να αφήσουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν.

Η ιστορική κληρονομιά ως οδηγός για το μέλλον

Η 22α Φεβρουαρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι η ημέρα που η παγκόσμια προσκοπική οικογένεια των 57 εκατομμυρίων μελών στρέφει το βλέμμα της στις ρίζες της. Για την Κύπρο, ο Προσκοπισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας του τόπου εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Σήμερα, το όραμα του Μπέιτεν Πάουελ παραμένει επίκαιρο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες: αν κάποτε η πρόκληση ήταν η επιβίωση στη φύση, σήμερα η πρόκληση είναι η ίδια η προστασία και η επιβίωση της φύσης.

Από τη θεωρία στην πράξη

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που πλήγωσαν το νησί μας, το Σ.Π.Κ. έθεσε ως κεντρικό θεματικό άξονα για το 2026 την «Προστασία των Δασών». Η φετινή προσέγγιση επιδιώκει να αναδείξει την ουσία της προσκοπικής ταυτότητας μέσα από τη βιωματική μάθηση. Μέσα από τοπικές παρεμβάσεις -όπως συμβολικές δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς πάρκων ή ενημερωτικά περίπτερα- οι Πρόσκοποι υπενθυμίζουν ότι το δάσος είναι ο ζωτικός πνεύμονας που συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα ζωής μας. Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ευθύνης, όπου ο κάθε νέος γίνεται ο ίδιος ένας «πράσινος παλμός» για την κοινότητά του.

Η εκπαιδευτική διάσταση και η στολή στα σχολεία

Η αναγνώριση του έργου των Προσκόπων επεκτείνεται και στον χώρο της παιδείας. Με ειδική άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), οι μαθητές-μέλη του Σ.Π.Κ. θα προσέλθουν στα σχολεία τους φορώντας την προσκοπική τους στολή την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026. Η κίνηση αυτή φέρει έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς η στολή αποτελεί δημόσια δέσμευση σε έναν κώδικα αξιών, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να γίνουν πρεσβευτές του εθελοντισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στον σχολικό χώρο.