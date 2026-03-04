Μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, φιλοξενούσε το ΣΚΕ Μουττάλου, για την απασχόληση των ηλικιωμένων κατοίκων της συνοικίας, υπό την διαχειριστική ευθύνη του Δήμου Πάφου. Τον μήνα εκείνο το ΣΚΕ έκλεισε ελλείψει μεγάλης συμμετοχής ηλικιωμένων και δεδομένου ότι οι ανάγκες της ηλικιακής αυτής ομάδας του Δήμου Πάφου εξυπηρετούνται πλέον από το νέο ΣΚΕ σε κεντρική περιοχή της πόλης. Λίγους μήνες μετά, καταγγέλλουν περίοικοι, το κτήριο έχει μετατραπεί σε άντρο αντικοινωνικών δραστηριοτήτων και κυρίως χρήσης ναρκωτικών.

Το σοβαρό αυτόι ζήτημα επιβεβαίωσε μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος αποκάλυψε μάλιστα ότιπρο ημερών και μετά από σχετικές καταγγελίες που έφθασαν ενώπιον του, μετέβη επί τόπου συνοδευόμενος από κλιμάκιο της ΥΚΑΝ και εντοπίστηκαν όντως εντός του χώρου τέσσερα πρόσωπα να επιδίδονται σε χρήση ναρκωτικών. Τα τέσσερα αυτά άτομα συνελήφθησαν επί τόπου από τα μέλη της ΥΚΑΝ, τόνισε.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε επίσης ότι το κτήριο που φιλοξενούσε το ΣΚΕ Μουττάλου σφραγίσθηκε από την δημοτική αρχή, ωστόσο φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες παραβιάστηκε εκ νέου από κάποιους, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα τα οποία εντοπίστηκαν κατ΄επανάληψη από περίοικους να κάνουν χρήση.

Μετά τις νέες καταγγελίες και την συσσωρευμένη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, ο Δημαρχεύων Πάφου προανήγγειλε ότι αύριο συνεργείο της δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον ίδιο θα μεταβεί εκ νέου στο μέρος και θα σφραγίσει τον χώρο μέχρι να ληφθούν αποφάσεις για την αξιοποίηση του από τον Δήμο Πάφου με τρόπο ωφέλιμο για την συνοικία και τους ανθρώπους της.