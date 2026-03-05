Αναχώρησε λίγο μετά τις 7.00 απόψε από το αεροδρόμιο Πάφου ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, μετά το πέρας των επαφών του στη Λευκωσία με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επίσκεψη του στην Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου.

Ο Βρετανός ΥΠΑΜ αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ το οποίο ήταν σταθμευμένο στην Πάφο εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εδώ επαφών του.

Η αυτοκινητοπομπή με τον Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου έφθασε στο αεροδρόμιο Πάφου με ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, με αυτοκινητοπομπή δεκάδων οχημάτων της Κυπριακής Αστυνομίας και της Πρεσβείας της Βρετανίας.

Η έλευση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας στην Πάφο, συνέπεσε με την απογείωση ελάχιστα λεπτά προηγουμένως δύο ελληνικών F-16 από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Τα ελληνικά μαχητικά πραγματοποίησαν απόψε περιπολία στην θαλάσσια περιοχή νοτίως και ανατολικά της Κύπρου, στα πλαίσια του ρόλου τους για έλεγχο και προστασία της επικράτειας της Δημοκρατίας, χωρίς να είναι σε αποστολή αναχαίτισης όπως διευκρινίσθηκε αρμοδίως.