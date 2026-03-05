Τη διαβεβαίωση ότι οι Βρετανικές Βάσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για προστασία τόσο της περιοχής τους όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, φέρεται να έδωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, μετά από συνάντηση με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου και τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, Γιώργο Κωνσταντίνου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κουρίου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο Διοικητήριο των ΒΒ, «μας έδωσε διαβεβαιώσεις ότι είναι υψηλό το επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να προστατεύει και την Κυπριακή Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, ο Βρετανός ΥΠΑΜ ανέφερε πως «έρχονται και άλλοι εξοπλισμοί για να αυξηθεί περαιτέρω το επιχειρησιακό επίπεδο των ΒΒ», ενώ από πλευράς δημοτικής Αρχής τέθηκε θέμα δημιουργίας καταφυγίων και σχεδίων εκκένωσης.

«Ο Βρετανός ΥΠΑΜ μας κάλεσε, μόλις υπάρξει αποκλιμάκωση, να καθίσουμε με την Διοίκηση των ΒΒ και να αποστείλουμε τα αιτήματα μας στο Υπουργείο», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Κουρίου.

Παράλληλα, συνέχισε, τέθηκε παράπονο για τη μη πλήρη κάλυψη του κόστους διαμονής, σε ξενοδοχεία, ευάλωτων ομάδων και οικογενειών με μικρά παιδιά, με τον κ.Χίλι να διαβεβαιώνει πως «θα καλύψουν το κόστος, από την περασμένη Δευτέρα που εγκατέλειψαν τις οικίες τους, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα».

Ο Παντελής Γεωργίου είπε, τέλος, ότι συζητήθηκε ευρύτερα το πώς προχωρά η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών για καλύτερο συντονισμό.

Σημειώνεται ότι στην κοινότητα Ακρωτηρίου μετέβηκε, γύρω στις 15:00, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

ΚΥΠΕ