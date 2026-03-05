Ανάστατοι ήταν τη νύχτα οι κάτοικοι στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, όπου σήμαναν ξανά οι σειρήνες, με τον κόσμο να λαμβάνει και μήνυμα στα κινητά του τηλέφωνα για ύπαρξη απειλής. Ο εφιάλτης, τελικά, σταμάτησα λίγη ώρα αργότερα, με την Κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απειλή.

Αγωνία επικρατεί, στο μεταξύ, σε ολόκληρο το νησί για τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή και καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος Ισμαήλ – ΗΠΑ με το Ιράν.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

7:00 Καμία ακύρωση αφίξεων σήμερα στο αεροδρόμιο Πάφου

Σε αντίθεση με τη χθεσινή μέρα, που καταγράφηκαν οι περισσότερες ακυρώσεις στο αεροδρόμιο Πάφου από την έναρξη του πολέμου, σήμερα δεν έχει ακυρωθεί καμία άφιξη στο δεύτερο αεροδρόμιο της Δημοκρατίας.

6:40 Συνολικά 45 πτήσεις ακυρώθηκαν την Πέμπτη από και προς το αεροδρόμιο ΛάρνακαςΣύμφωνα με τον πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων της ιστοσελίδας της διαχειρίστριας των Κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports ακυρώθηκαν 21 αφίξεις και 24 αναχωρήσεις. Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

6:15 Αβεβαιότητα, ανασφάλεια και φόβος στο Ακρωτήρι – Ηλικιωμένοι και γυναίκες με παιδιά ζητούν ψυχολογική στήριξη

Η καθημερινότητα των κατοίκων του Ακρωτηρίου έχει ανατραπεί από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, με το χωριό να βρίσκεται σε κατάσταση εκκένωσης λόγω της έντασης που επικρατεί. Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η αβεβαιότητα και ο φόβος έχουν κατακλύσει κυρίως τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες με μικρά παιδιά.

6:00 Εφαρμογή «SafeCY» για το πλησιέστερο καταφύγιο – Ποια προβλήματα εντόπισε το philenews

Στη δημόσια σφαίρα συζήτησης επανήλθε η ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρου μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου. Τα καταφύγια αποτελούν χώρο προφύλαξης πολιτών σε περίπτωσης γενικευμένης κρίσης, ωστόσο, ζήτημα προκύπτει κατά πόσο είναι επαρκή σε θέμα υποδομών, χωρητικότητας αλλά και στατικότητας.

