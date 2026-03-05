Η βρετανική εφημερίδα «The Sun» ισχυρίζεται ότι το drone που έπληξε την Βάση Ακρωτηρίου το βράδυ της Κυριακής προκάλεσε ζημιά 30 ποδιών στο πλάι ενός υπόστεγου που στεγάζει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2.

Η εφημερίδα μάλιστα δημοσιεύει και την πιο κάτω φωτογραφία.

Τόσο οι Βρετανικές Βάσεις όσο και η κυπριακή κυβέρνηση αναφέρθηκαν σε μικρές υλικές ζημιές μετά την επίθεση του drone τύπου Shahed.

Η Sun υποστηρίζει πως όταν το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) ήρθε αντιμέτωπο με τα στοιχεία που παρουσιάζει, παραδέχθηκε ότι το υπόστεγο είχε πληγεί.

Εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν υπήρξαν θύματα και οι ενδελεχείς αξιολογήσεις καταδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι ελάχιστες.

»Δεν έχει προκληθεί καμία ζημιά στον εξοπλισμό εντός του υπόστεγου.»

Σύμφωνα με την Sun, ένας στόλος αεροσκαφών U-2 Dragon Lady εδρεύει μόνιμα στη βάση RAF Akrotiri, στο πλαίσιο μιας κατασκοπευτικής αποστολής δεκαετιών με την κωδική ονομασία «Olive Harvest».

Τα μονοθέσια αεροσκάφη U-2 πετούν σε ύψος άνω των 70.000 ποδιών και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σημάτων (signals intelligence), να λαμβάνουν λεπτομερείς φωτογραφίες και να ελέγχουν την ατμόσφαιρα για ραδιενέργεια από δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν στη Sun τις λεπτομέρειες της επίθεσης της Κυριακής το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το εν λόγω drone φαίνεται να απογειώθηκε από τον Λίβανο και όχι από το Ιράν.