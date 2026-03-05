Στους 512 ανέρχονται οι επαναπατρισθέντες στην Κύπρο τις τελευταίες 24 ώρες, εκ των οποίων οι 488 από τα ΗΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος. Είπε επίσης ότι παραμένει προτεραιότητα η απομάκρυνση των Κύπριων πολιτών από επικίνδυνες ζώνες και κάλεσε όλους τους επηρεαζόμενους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα ConnectCy.

Ανέφερε ότι σήμερα Πέμπτη προσγειώθηκε μία πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 162 επιβαίνοντες και αργότερα την Πέμπτη θα προσγειωθεί μια άλλη από τον ίδιο προορισμό με 144, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό επαναπατρισθέντων στους 512 τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο περαιτέρω σχεδιασμός περιλαμβάνει 2 πτήσεις την Παρασκευή και ενδεχομένως εάν χρειαστεί άλλη μία την μεθεπόμενη μέρα.

“Θέλω να ζητήσω την συνεχιζόμενη συνεργασία όσων βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες γίνονται οι επαναπατρισμοί. Παρατηρούνται ότι παραμένουν εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα άτομα, τα οποία είτε έχουν ήδη αναχωρήσει, είτε έχουν αλλάξει γνώμη ως προς το εάν επιθυμούν να αναχωρήσουν, κάτι το οποίο ουσιαστικά αποκόπτει άλλους από το να έχουν πρόσβαση στα αεροπλάνα, τα οποία επιστρέφουν πίσω στην Κύπρο”, ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προκύπτει σαφές αποτέλεσμα και αυτό περιλαμβάνει μία σημαντική προεργασία που γίνεται σε επίπεδο επικοινωνίας με το κοινό.

Πρόσθεσε ότι οι κλήσεις που λαμβάνονται είναι χιλιάδες, υπάρχουν συνεχώς αλλαγές, όπως για παράδειγμα το πρωί όταν άλλαξε το αεροδρόμιο από το οποίο θα γινόταν η αναχώρηση και άρα έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος από την αρχή.

Ο Υπουργός είπε ότι λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως το κέντρο διαχείρισης κρίσεων και ευχαρίστησε θερμά και συνεχάρη όλο το προσωπικό του Υπουργείου, το οποίο εμπλέκεται σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία επιφέρει αποτελέσματα, “τα οποία πολύ μικρός αριθμός ευρωπαϊκών χωρών έχει μέχρι στιγμής σε συγκρίσιμη χρονική περίοδο καταφέρει να επιτύχει”.

Συνέχισε λέγοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επιστροφής όλων των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα αφορά αυτούς τους συμπολίτες μας.

“Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν μείνει σε άλλες χώρες, λόγω του ότι υπήρξε ακύρωση πτήσεων, δεν βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, υπάρχει επαφή μαζί τους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μπει σε προτεραιότητα ο επαναπατρισμός από τις χώρες οι οποίες στις οποίες υπάρχει επικινδυνότητα”, εξήγησε.

Ταξιδιωτική οδηγία ΗΒ

Ερωτηθείς για την ταξιδιωτική οδηγία που εκδόθηκε από το Λονδίνο και την αναφορά ατο ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης στην Κύπρο και κατά πόσον αυτό συνδέεται με τον συναγερμό που ήχησε τρεις φορές στις Βρετανικές Βάσεις από χθες το βράδυ, ανέφερε ότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες εκδίδονται στο πλαίσιο μιας αυτοματοποιημένης εθνικής διαδικασίας από το κάθε κράτος.

“Δεν αυξάνεται το υφιστάμενο επίπεδο που υπήρχε σε ότι αφορά τη βρετανική οδηγία, απλά προστίθεται αυτό το σημαντικό στοιχείο, το οποίο όμως θα εντοπίσει κάποιος στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της περιοχής που επηρεάζονται από αυτήν την κρίση”, εξήγησε.

Είπε ότι ταυτόχρονα υπάρχει μία γενική κατεύθυνση στις ταξιδιωτικές οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά την επικινδυνότητα ως προς τρομοκρατικής φύσεως χτυπήματα σε σχέση με Βρετανούς πολίτες, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται ή βρετανικά συμφέροντα. “Συνεπώς πρωτίστως αφορά την επικινδυνότητα ως προς Βρετανούς πολίτες, συνέπεια της ιδιότητας τούτης, κατόπιν των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, και έγινε αυτή ακριβώς η προσθήκη”, εξήγησε.

Ο ΥΠΕΞ είπε ότι έχει προκύψει το περιστατικό με την επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις, “άρα σε αυτά τα πλαίσια, δρώντας ενδεχομένως προληπτικά και προδραστικά, εισήγαγαν αυτήν ακριβώς την παράμετρο”.

Δηλώσεις από ‘Αγκυρα

Σε ερώτηση για δηλώσεις από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, και την αντιπολίτευση στην Τουρκία που εγείρουν θέματα ασφαλείας στην Κύπρο και επικρίνουν τις ενέργειες της ΚΔ, ο Υπουργός είπε ότι η παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού στην Κύπρο με 40.000 στρατιώτες από μόνο της είναι μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση σε οποιανδήποτε επιχειρηματολογία προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει στα πλαίσια συμμετοχής του σε όλο αυτό το κύμα διασποράς ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“Είναι τουλάχιστον παράδοξο και οξύμωρο αυτός ο οποίος κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, κατά τα άλλα, να κατηγορεί αυτόν, ο οποίος βρίσκεται στην ανάγκη να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις δυνατότητες να αμυνθεί, ειδικά σε μία τέτοια περίοδο”, ανέφερε.

“Συνεπώς, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε, σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά που θα τα ακούσουμε. Ειδικά την επόμενη περίοδο αναμένεται να υπάρξει έντονη αύξηση επιχειρηματολογίας αυτού του είδους. Και είναι καλό να το έχουμε όλοι υπόψη μας, ότι αυτή είναι η νέα πραγματικότητα θα προσπαθήσουν κάποιοι να εκμεταλλευτούν καταστάσεις αγνοώντας βέβαια τη δική τους ευθύνη και το ρόλο τους σε ό, τι συμβαίνει ενδεχομένως γύρω μας, αλλά σίγουρα σε ό,τι συμβαίνει στο νησί μας από το ’74 και εντεύθεν”, ανέφερε.

Απομακρύνσεις ξένων υπηκόων

Σε ερώτηση αν υπήρξε οποιοδήποτε άλλη βολιδοσκόπηση για επαναπατρισμό ξένων υπηκόων πέραν από Κίνα και Ιαπωνία ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια ερευνητικά αιτήματα και “αυτά δεν έχουν τη σημασία που θεωρούμε αν δεν επισημοποιηθούν”.

Ανέφερε ότι αυτό το οποίο έχει επισημοποιηθεί αφορούσε μια συγκεκριμένη περίπτωση Γερμανών υπηκόων οι οποίοι εκκενώθηκαν με τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες, δια θαλάσσης.

Είπε ότι επρόκειτο για ένα μικρό αριθμό και παρείχαμε τη σχετική συνδρομή. “Οι δομές, οι εγκαταστάσεις, οι μηχανισμοί μας είναι εν ενεργεία και είμαστε στη διάθεση ως πράξαμε και στο πρόσφατο παρελθόν φίλων χωρών που θέλουν να κάνουν χρήση, εάν και εφόσον αυτό κριθεί από μέρους τους απαραίτητο”, ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος είπε ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, και η περαιτέρω ενδεχομένως ανάφλεξη στην περιοχή να ξεκινήσει μία διαδικασία εκκενώσεων. “Πρέπει να περιμένουμε να δούμε, εμείς έχουμε κάνει όμως τη σχετική προεργασία και προετοιμασία”, σημείωσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το αν η απομάκρυνση ξένων πολιτών μέσω των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή θα γίνει μέσω του εθνικού σχεδίου Εστία, είπε ότι η παρουσία στρατιωτικών μέσων στην περιοχή αφορά ζητήματα προστασίας όταν θα προκύψει επίσης και το ζήτημα εκκενώσεων “και αυτές δεν γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις από εμπόλεμες ζώνες χωρίς να υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα υποβοήθησης”.

“Ο δικός μας ο ρόλος είναι όταν προκύψει ανάγκη”, ανέφερε, σημειώνοντας πως “εμείς παρέχουμε τις υποδομές, τη διευκόλυνση, ώστε να μπορούν να αφιχθούν, να φιλοξενηθούν και εν συνεχεία να αναχωρήσουν. Ο τρόπος άφιξης δεν είναι αρμοδιότητα ή ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρα είναι ένας συνδυασμός και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε”, εξήγησε.

ΚΥΠΕ