Ένα σύντομο μήνυμα έλαβαν νωρίς το πρωί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, οι διευθύνσεις όλων των σχολείων.

Αποστολέας είναι το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του υπουργείου Παιδείας και στόχος είναι η ενημέρωση των σχολείων για το πώς θα δράσουν σε περίπτωση που ηχήσουν οι σειρήνες λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες μέρες.

Επί της ουσίας, το μήνυμα το οποίο ετοιμάστηκε από χθες και απεστάλη σήμερα το πρωί, παραπέμπει στις οδηγίες και τα σχετικά πρωτόκολλα της Πολιτικής Άμυνας και αποτελεί συνέχεια της εγκυκλίου που στάλθηκε και η οποία ενημέρωνε για τις ενέργειες σε περίπτωση μεμονωμένου εχθρικού επεισοδίου.

Ερωτηθείς σχετικά ο προιστάμενος του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του υπουργείου Παιδείας, Ηλίας Μαρκάτζιης, ανέφερε στο philenews, ότι το Υπουργείο βρίσκεται δίπλα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας πως οι όποιες αποφάσεις που άπτονται αυτών των θεμάτων λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.