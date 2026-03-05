Τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ιταλίας προς την Κύπρο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντόνιο Ταγιάνι, κατά την ενημέρωση της ιταλικής Βουλής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον ομόλογό του. «Είμαι σε διαρκή επαφή με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στον οποίο εξέφρασα την αλληλεγγύη μου, πρόκειται για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήριξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ταγιάνι, παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για «ουσιαστικό κίνδυνο διεύρυνσης της σύρραξης» στο Ιράν.

Μελόνι: Δεν είμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο

Λίγο νωρίτερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε πει, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Rtl 102,5 ότι η χώρα δεν έχει λάβει «κανένα αίτημα για χρήση των βάσεων, δεν είμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Ιταλία, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, εννοεί να αποστείλει βοήθεια στις Χώρες του Κόλπου» και ότι «η αναφορά, φυσικά, είναι στην αντιαεροπορική άμυνα, όχι μόνον επειδή είναι φίλες χώρες, αλλά επειδή στην περιοχή εκείνη βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί, οι οποίοι πρέπει να τύχουν προστασίας». «Ο Κόλπος είναι ζωτικής σημασίας για τους ανεφοδιασμούς», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

protothema.gr