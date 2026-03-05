Με κλιμάκωση και μπαράζ επιθέσεων, τόσο από το μέτωπο Ισραήλ – ΗΠΑ όσο και από πλευράς του Ιράν εκτυλίσσεται η έκτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν την πρωτεύουσα του Ιράν, καθώς και άλλες πόλεις σε πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές. Μάλιστα το Ισραήλ σημειώνει πως ο IDF κατέστρεψε περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Από την πλευρά του και το Ιράν δείχνει την οργή του, εξαπολύοντας στη διάρκεια της νύχτας ομοβροντία πυραύλων προς Ισραήλ και άλλα κράτη της περιοχής. Σημειώθηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Παρακολουθήστε live βίντεο:

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

7:15 Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. «Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

7:05 Αναβάλλεται η κηδεία του Χαμενεΐ

Τα σχέδια για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , 86 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το Σάββατο, ήταν αμφίβολα. Η σορός αναμενόταν να εκτεθεί σε μνημείο σε ένα τεράστιο τζαμί στην Τεχεράνη από το βράδυ της Τετάρτης, αλλά το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι τριήμερες τελετές αποχαιρετισμού έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον και δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κηδείας.

Δύο ιρανικές πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του.

7:00 Ιρανική επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Fars την Τετάρτη. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς αυτά τα κέντρα υποστηρίζουν τις στρατιωτικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες των εχθρών του Ιράν, αναφέρει το Fars.

6:35 Ισραηλινά ΜΜΕ: Κάνουν λόγο για εισβολή χιλιάδων Κούρδων στο Ιράν

Χιλιάδες Κούρδοι μαχητές από οργανώσεις από το Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν εξαπολύσει χερσαία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, ανοίγοντας ένα νέο, εκρηκτικό μέτωπο κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Κουρδιστάν του Ιράν (CPFIK).

6:15 Κάρνεϊ: Δεν αποκλείει συμμετοχή του στρατού του Καναδά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στον εντεινόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

6:00 Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο. Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δυο ώρες.

5:55 Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι έχει καταστρέψει περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο. Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά. Σύμφωνα με τον Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.