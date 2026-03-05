Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν εντείνει τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή αύξηση της τρομοκρατικής απειλής.

«Το επίπεδο τρομοκρατικής και βίαιης εξτρεμιστικής απειλής στο έδαφος της ΕΕ εκτιμάται ότι είναι αυξημένο. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί μέσω ριζοσπαστικοποίησης από μεμονωμένους δρώντες ή μικρούς, αυτοσχέδιους πυρήνες» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Europol Jan Op Gen Oorth στο μέσο.

Παράλληλα, όπως προειδοποίησε ο ίδιος, η ταχύτατη διάδοση διαδικτυακού περιεχομένου μπορεί να επιταχύνει τη βραχυπρόθεσμη ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ της διασποράς που έχει έδρα στην ΕΕ, αλλά και άλλων ατόμων.

Το Κολλέγιο Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να εντείνει τη συνεργασία του με την Europol εν μέσω φόβων για ιρανικά αντίποινα μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.

«Εάν οι Ιρανοί φτάσουν σε σημείο απελπισίας, μπορεί να καταφύγουν σε χαοτική τρομοκρατία – στην οποία ανεξάρτητοι πυρήνες, χωρίς άμεση επαφή με την Τεχεράνη, λαμβάνουν οδηγίες να ενεργούν ελεύθερα» όπως είχε δηλώσει πηγή στο Euractiv στις 3 Μαρτίου.

Η Europol δήλωσε επίσης ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης «αντιπροσώπων» που λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του Ιράν.

«Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης» και εγκληματικά δίκτυα που αξιολογούνται ότι δρουν υπό την καθοδήγηση των ιρανικών θεσμών ασφαλείας» σημείωσε ο αξιωματούχος της Europol.

Υποστήριξε επίσης ότι, οι δραστηριότητές τους θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, εκστρατείες εκφοβισμού και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση ή διαδικτυακές απάτες.

Ενισχύεται ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων – Αυξημένη συνεργασία των Αρχών με την Κύπρο

Την ίδια ώρα, ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν δυτικές υποδομές και επιχειρήσεις σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί, όπως εκτιμά η Europol.

«Η σύγκρουση θα δημιουργήσει μια παράλληλη δυναμική στον διαδικτυακό τομέα. Εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα θα εκμεταλλευτούν το ενισχυμένο περιβάλλον πληροφοριών μέσω απάτης και παραπληροφόρησης με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης» δήλωσε ο Oorth.

Απαντώντας στο ερώτημα για τις αναφορές για χιλιάδες φιλοκαθεστωτικούς Ιρανούς στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη στην Κύπρο, ο αξιωματούχος της Europol απάντησε: «Κατ’ αρχήν, η Europol διατηρεί συνεχή και συγκροτημένη επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο και είναι έτοιμη να την υποστηρίξει όποτε ζητηθεί τέτοια υποστήριξη από τις κυπριακές αρχές».

cnn.gr