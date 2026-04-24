Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, διά του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε τη συνδρομή του FBI στις έρευνες, που αφορούν την υπόθεση «Σάντη», η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο και συζητείται στη δημόσια σφαίρα. Όπως συναφώς αναφέρθηκε, η αμερικανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση της Λευκωσίας και τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι ομάδα του FBI θα έρθει στην Κύπρο «για να συνδράμει στις έρευνες, κυρίως στην ανάλυση των καταθέσεων και των μαρτυριών».

ΑΥΤΗ είναι, ασφαλώς, μια θετική εξέλιξη καθώς οποιαδήποτε βοήθεια ειδικών είναι καλοδεχούμενη αλλά και σημαντική για την πορεία των ερευνών. Προφανώς και η απόφαση αυτή, όπως αναμένεται να διαφανεί και στη συνέχεια, θα λειτουργήσει θετικά. Εκτιμούμε ότι θα αποδειχθεί μια κίνηση σημαντική για την έκβαση των προσπαθειών, για διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΤΗΝ ίδια ώρα, όμως, θα πρέπει να αναφέρουμε και τα εξής: Πρώτο, οι αστυνομικές έρευνες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Όσο δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση και να είναι, θεωρούμε πως θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα. Με περισσότερη ταχύτητα. Υπήρξε καθυστέρηση, που έχει να κάνει και με τη διαχείριση που έγινε και τις δυσκολίες της πρωτόγνωρης αυτής υπόθεσης.

ΔΕΝ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν αυτή η καθυστέρηση θα επηρεάσει το έργο της ανακριτικής ομάδας και κατ΄επέκταση και την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Δεύτερο, πρόκειται για μια υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που θεωρούνται πρωταγωνιστές δεν είναι πολλοί. Τούτο προφανώς και θα έπρεπε να είχε διευκολύνει την ανακριτική ομάδα, το έργο της οποίας ποσώς δεν υποβαθμίζουμε. Αντίθετα, με τα όσα γίνονται γνωστά, έχουν γίνει κάνει βήματα και το έργο των ανακριτών κρίνεται σημαντικό.

ΜΕ όσα αναφέρουμε σημειώνουμε και το γεγονός ότι βασικές παράμετροι της υπόθεσης, έχουν ήδη φωτιστεί. Αλλά υπήρξαν και παραλείψεις.

ΤΗΝ ίδια ώρα, στη Λευκωσία αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Europol. Στην έδρα του Οργανισμού αυτού στάλθηκαν τα τηλεφωνικά μηνύματα για να εξετασθεί η γνησιότητα τους. Από αυτό το αποτέλεσμα θα εξαρτηθούν πολλά για την πορεία της υπόθεσης. Αν και πολλά που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν κατεύθυνση. Αλλά θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των ειδικών της Europol.

ΕΙΜΑΣΤΕ της άποψης ότι πρέπει να υπάρξουν πιο γρήγορα βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των ερευνών. Υπήρξε καθυστέρηση. Και με την καθυστέρηση διαιωνίζεται στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για ένα ζήτημα, που θα έπρεπε να είχε λήξει πολύ πιο γρήγορα.