Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Παρασκευή, παρά την ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τις αγορές να εστιάζουν κυρίως στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών για την έλλειψη προόδου στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξη των συνομιλιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι διελεύσεις παραμένουν σχεδόν μηδενικές, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Το Brent καταγράφει άνοδο 0,55%, διαμορφούμενο στα 105,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 0,25% στα 96,12 δολάρια, με τις τιμές να κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την έναρξη της κρίσης.

Οι εξελίξεις στην περιοχή παραμένουν καθοριστικές, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου απείλησαν να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Η αγορά ενέργειας επηρεάστηκε επίσης από δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι επιθέσεις θα ανασταλούν «επ’ αόριστον» έως ότου το Ιράν καταθέσει μια ενιαία πρόταση.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε μετά από αναφορές για ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας στην Τεχεράνη, καθώς και για την παραίτηση του βασικού διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξέλιξη που εκλήφθηκε ως ενίσχυση των σκληροπυρηνικών κύκλων εντός της ιρανικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, οι αγορές καταγράφουν ευρύτερη μετατόπιση προς ασφαλή καταφύγια, με τις αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων και τον δείκτη δολαρίου του Bloomberg να κινούνται προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό τους σε ένα μήνα, καθώς εξασθενούν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης.