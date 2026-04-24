Της Natasha Lindstaedt

Τη Δευτέρα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τοποθετήθηκε για την κρίση στο Στενό του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι πρέπει να διατηρηθεί η ομαλή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού – ακριβώς τη στιγμή που οι αναφορές για κατάσχεση πλοίων από το Ιράν εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Πεκίνο σχολίασε το θέμα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο τους με το Ιράν και τον Λίβανο στα τέλη Φεβρουαρίου. Εκτός από το αίτημα για άνοιγμα του Στενού, ο Σι τόνισε επίσης τη σημασία μιας άμεσης και πλήρους κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Κόλπο.

Ο Σι στοχεύει να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή και να επαναφέρει το status quo. Για το Πεκίνο, οποιαδήποτε διαταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο ή μια παγκόσμια οικονομική ύφεση θα έβλαπτε την εξαγωγική του οικονομία. Οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της Κίνας το 2025, με την αβεβαιότητα για τις εξελίξεις αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ να αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Κίνα. Αλλά τι είδους επιρροή έχει η Κίνα για να επιβάλει την επιστροφή στην κανονικότητα και γιατί η Μέση Ανατολή έχει γίνει τόσο σημαντική για αυτήν;

Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση της Κίνας με τη Μέση Ανατολή

Αναμφίβολα το ενδιαφέρον της Κίνας για τη Μέση Ανατολή έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μετά τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ που ξεκίνησε ο Τραμπ, το Πεκίνο έδρασε γρήγορα για να διαφοροποιήσει τις εμπορικές του σχέσεις, με τη Μέση Ανατολή να αναδεικνύεται σε βασικό εταίρο. Η ανάπτυξη αυτών των σχέσεων βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς η Κίνα επεδίωκε να βελτιώσει τις σχέσεις της με τα κράτη του Κόλπου. Η εμπορική δραστηριότητα μεταξύ Κίνας και χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) αυξήθηκε στα 480,7 δισ. δολάρια το 2024, με το αργό πετρέλαιο να αποτελεί το κύριο εισαγωγικό προϊόν της Κίνας από την περιοχή.

Ακόμη και πριν λάβει μέτρα για τη μείωση της οικονομικής αλληλεξάρτησής της με τις ΗΠΑ, η Κίνα είχε ως στόχο την προστασία της παραγωγής ενέργειας στη Μέση Ανατολή και την ασφαλή μεταφορά της από την περιοχή προς την Κίνα. Το 18% του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα προέρχεται από τη Ρωσία και το 53% από τη Μέση Ανατολή. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής και περίπου το 45% του πετρελαίου που φτάνει στη χώρα περνά από το Στενό του Ορμούζ.

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Κίνας

Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον του Πεκίνου για την περιοχή εντείνεται, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι το Πακιστάν απευθύνθηκε στην Κίνα για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση της πρώτης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ωστόσο, η Κίνα δεν είχε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα της ειρηνευτικής διαδικασίας ή της άμεσης διαμεσολάβησης στο παρελθόν, προτιμώντας να διαδραματίζει ρόλο ουδέτερου μεσολαβητή και να αποφεύγει δεσμεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος της ως μεσολαβήτριας και ειρηνευτικής δύναμης έχει ενισχυθεί με την πάροδο των ετών (μέχρι το 2020, η Κίνα είχε αποστείλει 2.249 ειρηνευτές σε 25 αποστολές, σε σύγκριση με μόλις 20 το 1989), καθώς η Κίνα έχει καταβάλει προσπάθειες για ενίσχυση της παγκόσμιας εικόνας της.

Το μοντέλο διαμεσολάβησης που ακολουθεί η Κίνα διαφέρει πολύ από αυτό της Δύσης. Οι διπλωματικές και διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Κίνας βασίζονται στην ουδετερότητα, στον πραγματισμό και στη μη παρέμβαση, χρησιμοποιώντας σπάνια οικονομικές κυρώσεις και επιλέγοντας να βασίζονται σε άλλους παράγοντες οικονομικής επιρροής. Στην πράξη, η προσέγγιση του Πεκίνου στερείται διαφάνειας και διαμορφώνεται από τα δικά του οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα εις βάρος άλλων. Ωστόσο, για ορισμένες χώρες, αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι πιο ελκυστικό από το αμερικανικό μοντέλο της καταναγκαστικής διπλωματίας και της επιλεκτικής προώθησης δημοκρατικών κανόνων, καθώς και από το μοντέλο του ΟΗΕ, το οποίο δίνει έμφαση στον πολυμερισμό και το διεθνές δίκαιο, αλλά κινείται αργά λόγω γραφειοκρατίας.

Για την Κίνα, η συμμετοχή στη διαμεσολάβηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για την οικοδόμηση της εικόνας μιας σταθερής και ρεαλιστικής δύναμης σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Καθώς η Κίνα θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της στη Μέση Ανατολή, οι διαμεσολαβητικές της προσπάθειες καθοδηγούνται από την επιθυμία να ενισχύσει τη διπλωματική της επιρροή και τη διαπραγματευτική της δύναμη, καθώς και να περιθωριοποιήσει τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς μηχανισμούς ασφάλειας υπό την ηγεσία τους. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα αρνείται επανειλημμένα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμμαχία ασφάλειας που συγκροτείται από τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κίνα ενίσχυσε το κύρος της ως μεσολαβήτριας στην περιοχή, χρησιμοποιώντας τους οικονομικούς δεσμούς της με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν για να υποστηρίξει την ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο κρατών το 2023, μετά από επτά χρόνια “έμμεσου πολέμου’. Καθώς και οι δύο χώρες εξαρτώνταν από τις ενεργειακές απαιτήσεις και επενδύσεις της Κίνας, το Πεκίνο τόνισε τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας για τη μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία. Για την Κίνα, ο διάλογος μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης ήταν κρίσιμος για τα παγκόσμια έργα ενεργειακής ασφάλειας και μεταφορών της.

Η επιρροή της Κίνας στο Ιράν

Η Κίνα επιθυμεί να διατηρήσει σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τη Σαουδική Αραβία. Ενώ η σχέση της Κίνας με το Ριάντ είχε γενικά λιγότερες τριβές, ήταν πιο προβλέψιμη και βασιζόταν στην οικονομική αλληλεξάρτηση, η σχέση της με την Τεχεράνη δεν είναι… ομαλή.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η σχέση αυτή καθοδηγείται από την επιθυμία του Πεκίνου να ενισχύσει το Ιράν, κυρίως για να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, επιδίωξε την ανάπτυξη οικονομικών δεσμών με το Ιράν, βοηθώντας το να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις. Το 2021, οι δύο χώρες υπέγραψαν ένα μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας διάρκειας 25 ετών με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Αν και η Κίνα δεν έχει συνάψει επισήμως αμυντικές συμφωνίες με το Ιράν, πρόσφατα το Πεκίνο παρέδωσε στο Ιράν δορυφόρους αναγνώρισης, για να εντοπιστούν οι ακριβείς θέσεις των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η Κίνα ίσως να ετοιμάζει αποστολή όπλων προς το Ιράν.

Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν διατηρεί στενές διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο. Αν και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, με το 80-90% του αργού πετρελαίου του να κατευθύνεται προς την Κίνα, τα δύο κράτη έχουν ελάχιστα κοινά στοιχεία από πολιτιστική ή ιδεολογική άποψη.

Και δεν είναι σαφές πόσο “μετράει” η Κίνα για το Ιράν. Μπορεί να το πιέσει για να προσφέρει κάποιες παραχωρήσεις, αλλά περιορισμένες – όχι σημαντικές. Η Κίνα είχε διαβουλεύσεις με το Ιράν για να εμποδίσει επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα τον Ιανουάριο του 2024, αλλά στην τρέχουσα σύγκρουση, μένει να δούμε ποια επιρροή έχει η Κίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: το Ιράν εμπόδισε τα κινεζικά πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς να κάνει χάρη στο Πεκίνο.

Στην καλύτερη περίπτωση, η Κίνα μπορεί να καταφέρει να εξασφαλίσει μερική επαναλειτουργία των ναυτιλιακών διαδρομών για πλοία από κράτη που η Τεχεράνη θεωρεί ουδέτερα ή φιλικά. Ωστόσο, ακόμη και με τη σημαντική οικονομική επιρροή που ασκεί στο Ιράν, το Πεκίνο δεν φαίνεται πιθανό να επιβάλει την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού, που το Ιράν το αντιμετωπίζει ως το πιο στρατηγικό διαπραγματευτικό του όπλο. Επιπλέον, οποιαδήποτε πίεση από το Πεκίνο μετριάζεται από την πεποίθηση της Τεχεράνης ότι η Κίνα δεν θα εμπλακεί υπερβολικά ούτε θα επιτρέψει στον εαυτό της να αποτύχει.

Forbes