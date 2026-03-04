Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς βρισκόμαστε στην πέμπτη ημέρα από τη συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με επιθέσεις και αντίποινα να επεκτείνονται σε πολλές χώρες της περιοχής. Μια 11χρονη σκοτώθηκε στο Κουβέιτ από πτώση θραυσμάτων, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε στρατιωτικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν ανακοινώθηκε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, διαδεχόμενος τον πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια εξέλιξη που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε υπό έντονη πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Δείτε ζωντανή εικόνα

Λεπτό προς λεπτο όλες οι εξελίξεις

06:18 – ΗΠΑ και Κούρδοι συζητούν πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

Ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές συμβουλεύονται τις ΗΠΑ για επιθέσεις στις δυνάμεις του καθεστώτος. Όπως μεταδίδει το Reuters, ζητήθηκε στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ για πιθανή κουρδική επιχείρηση.

05:40 – Ισραηλινός βομβαρδισμός πλήττει ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού

Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.



Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.

05:26 – Τουλάχιστον έξι νεκροι σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δυο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Διευκρίνισε ότι «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8 «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων.

Παράλληλα το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε «ακίνητο τεσσάρων ορόφων» στην πόλη Μπααλμπέκ (ανατολικά), προκαλώντας ακόμη απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν θύματα, στη ζωή και όχι, από τα συντρίμμια του κτιρίου.

04:11 – Νεκρό κορίτσι 11 ετών μετά την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο Κουβέιτ

Ένα κορίτσι 11 ετών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ όταν θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kuwait News Agency.



Σύμφωνα με το Kuwait News Agency, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες.



Οι στόχοι καταστράφηκαν, ωστόσο θραύσματα από τα συντρίμμια τους κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή.

03:05 – Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε στην Τεχεράνη ανώτερο Ιρανό διοικητή υπεύθυνο για τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε στην Τεχεράνη, ανώτερο διοικητή – υπεύθυνο για τον Λίβανο – της δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό.



Νωρίτερα σήμερα η “ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον προσωρινό διοικητή του λιβανέζικου σώματος της Δύναμης Κοντς του Ιράν, τον Νταούντ Αλί Ζαντέχ, στην Τεχεράνη”, αναφέρει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για “τον ανώτερο Ιρανό διοικητή στον Λίβανο”.



Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στόχευσε ανώτερο Ιρανό διοικητή στην Τεχεράνη, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε με την επίθεση που διεξήγαγαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Διαβάστε ΕΔΩ όλα όσα έγιναν την προγηγούμενη ημέρα.