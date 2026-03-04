Το μήνυμα ότι το καθεστώς του Ιράν είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, έτοιμος να καταρρεύσει, διαδίδει μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα Φαρσί, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ.

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U March 3, 2026

Στο βίντεο, οι θεατές βλέπουν τα πρόσωπα κορυφαίων Ιρανών ηγετών, με τον καθένα να απεικονίζεται σε μια κάρτα, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί και γκρεμίζονται σε ένα ντόμινο.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακόμη και από τις αρχές Ιανουαρίου, η Μοσάντ, επίσημα και ανεπίσημα, ενθαρρύνει τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και να εξεγερθούν κατά του καθεστώτος. Με πένθος διακρίνεται ο νεκρός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.

