Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των στενών του Ορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ βρίσκονταιυπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

