Το Ιράν δημοσιοποίησε εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται μια τεράστια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, γεμάτη με σειρές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος.

Η ιρανική επίδειξη ισχύος έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δαπανούν πανάκριβα οπλικά συστήματα στον συνεχιζόμενο πόλεμο για να καταστρέψουν τα φθηνά ιρανικά μη επανδρωμένα οχήματα και με την Τεχεράνη να απορρίπτει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και να διαμηνύει διά στόματος του ανώτερου συμβούλου του Χαμενεΐ, Μοχάμαντ Μοχμπέρ, ότι «μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για όσο θέλουμε».

Το προπαγανδιστικό βίντεο – παρόμοιο με εκείνο του Ιανουαρίου του 2025 – μεταδόθηκε από το Fars News Agency, που συνδέεται στενά με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Συνοδευόμενα από δραματική μουσική υπόκρουση και ήχο ρολογιού που μετρά αντίστροφα, τα πλάνα από drone αποκαλύπτουν ένα δαιδαλώδες σύστημα σηράγγων σκαμμένων βαθιά στο έδαφος, με ιρανικές σημαίες να κρέμονται από την οροφή.

Σε μία από τις λήψεις διακρίνεται τοίχος διακοσμημένος με εικόνα του εξοντωθέντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να «επιβλέπει» το τεράστιο οπλοστάσιο. Άλλα πλάνα δείχνουν φορτηγά εξοπλισμένα με εκτοξευτές drones τύπου Shahed, καθένα από τα οποία μεταφέρει τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Φθηνά ιρανικά drones εναντίον πανάκριβων αντιαεροπορικών βλημάτων

Τα ιρανικά drones Shahed κοστίζουν μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια το καθένα και παράγονται σχετικά γρήγορα, γεγονός που τα καθιστά ιδανικό όπλο φθοράς. Αντίθετα, τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους για την αναχαίτισή τους είναι εξαιρετικά ακριβά.

Οι αμερικανικοί πύραυλοι MIM-104 Patriot κοστίζουν μεταξύ 4 και 5 εκατ. δολαρίων ανά μονάδα, ενώ ακόμη πιο κοστοβόρο είναι το σύστημα THAAD, με κάθε αναχαιτιστικό πύραυλο να κοστίζει περί τα 13 εκατ. δολάρια.

Ανάλυση της ειδικού ασφαλείας Kirsty Grieco από το Stimson Center έδειξε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρριψαν το 92% των πυραύλων και drones που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον τους. Ωστόσο, το οικονομικό κόστος ήταν δυσανάλογο: η Τεχεράνη φέρεται να δαπάνησε 11 έως 27 εκατ. δολάρια για 541 drones, ενώ το κόστος αναχαίτισης για τα 506 που καταρρίφθηκαν κυμάνθηκε μεταξύ 253 και 759 εκατ. δολαρίων , δηλαδή έως και τριακονταπλάσιο από το κόστος της επίθεσης.

Πηγές προειδοποιούν, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ότι, με τον σημερινό ρυθμό χρήσης, τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων σε ορισμένα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς «χρησιμοποιούνται με πρωτοφανή ταχύτητα».

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και κλιμάκωση του πολέμου

Την ίδια ώρα, εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης την Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ εισήλθε στην πέμπτη του ημέρα. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την αεράμυνά του για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, με εκρήξεις να καταγράφονται και γύρω από την Ιερουσαλήμ.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Brad Cooper, δήλωσε ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και 2.000 drones. Όπως ανέφερε, τα αμερικανικά πλήγματα στις πρώτες ώρες της εκστρατείας ήταν «σχεδόν διπλάσιας κλίμακας» σε σχέση με την αρχική φάση της εισβολής στο Ιράκ το 2003.

«Έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά. Έχουμε αποδυναμώσει σοβαρά την ιρανική αεράμυνα και καταστρέψει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, εκτοξευτές και drones», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, οι νεκροί στο Ιράν προσεγγίζουν τους 800, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση να διαρκέσει έναν μήνα ή και περισσότερο.

Άλμα στις τιμές πετρελαίου

Η ένταση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Με το Ιράν να διατηρεί ισχυρή επιρροή στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου , οι τιμές του Brent ξεπέρασαν τα 82 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 13% από την έναρξη της σύγκρουσης και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Χρηματιστήρια ανά την υφήλιο καταγράφουν έντονες απώλειες, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας θα επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία και θα διαβρώσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία και το προξενείο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επιθέσεις με drones, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από την περιοχή.

Καθώς οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις συνεχίζονται, η επίδειξη της υπόγειας «πόλης πυραύλων» από την Τεχεράνη λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη σημαντικές δυνατότητες πληγμάτων και ότι ο πόλεμος φθοράς ίσως κριθεί όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο πεδίο της οικονομικής αντοχής.

