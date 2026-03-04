Τις λεπτομέρειες ενός κρίσιμου τηλεφωνήματος μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το οποίο – σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές – έθεσε σε τροχιά τον πόλεμο με το Ιράν, αποκαλύπτει το Axios.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της 23ης Φεβρουαρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για μια, όπως τη χαρακτήρισε, μοναδική ευκαιρία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μαζί με στενό κύκλο συνεργατών του, επρόκειτο να συναντηθούν σε συγκεκριμένη τοποθεσία στην Τεχεράνη το επόμενο Σάββατο.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση της συνομιλίας, ο Νετανιάχου φέρεται να υποστήριξε ότι ένα και μόνο αεροπορικό πλήγμα θα αρκούσε για να εξοντώσει το σύνολο της ιρανικής ηγεσίας.

Η πληροφορία που έκρινε το χρόνο της επίθεσης στο Ιράν



Το τηλεφώνημα, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, φαίνεται πως απαντά στο ερώτημα «γιατί τώρα;». Ο Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε ήδη κλίνει προς το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν το πότε ακριβώς.

Η πληροφορία για τη συνάντηση του Χαμενεΐ αποτέλεσε, κατά τις ίδιες πηγές, «ακαταμάχητο στόχο ευκαιρίας». Προηγήθηκαν μήνες στενού συντονισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, με δύο δια ζώσης συναντήσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου και 15 τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσα σε δύο μήνες.

Ένας αρχικός έλεγχος από τη CIA, κατόπιν εντολής Τραμπ, επιβεβαίωσε τα στοιχεία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Μέχρι την Πέμπτη πριν από την επίθεση, οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν «πλήρως επιβεβαιώσει» ότι η ιρανική ηγεσία θα βρισκόταν συγκεντρωμένη στη συγκεκριμένη τοποθεσία τη συγκεκριμένη ώρα.

Διπλωματία και στρατιωτικός σχεδιασμός σε παράλληλη τροχιά



Την ίδια ημέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, μετέφεραν από τη Γενεύη το μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν οδηγούσαν σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ φέρεται να κατέληξε σε δύο συμπεράσματα: ότι οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και ότι η διπλωματία είχε εξαντληθεί.

Στις 3:38 μ.μ. της Παρασκευής o Τραμπ έδωσε την τελική εντολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπληξαν την Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος ξεκίνησε.

Αξιωματούχοι περιγράφουν μια διττή στρατηγική: «Η μία πλευρά διαπραγματευόταν και η άλλη σχεδίαζε από κοινού στρατιωτική επιχείρηση με το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιφνιδιασμός



Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η επιχείρηση «έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» και ότι το ζήτημα ήταν απλώς θέμα συγχρονισμού. Ωστόσο, η επίσπευση του σχεδίου –που αρχικά προγραμματιζόταν για τα τέλη Μαρτίου– άφησε τον Λευκό Οίκο να επιχειρηματολογεί υπέρ του πολέμου εκ των υστέρων.

Η αιφνιδιαστική φύση της επίθεσης είχε και πρακτικές συνέπειες: περισσότεροι από 1.500 Αμερικανοί πολίτες ζήτησαν βοήθεια για να αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα στον Περσικό Κόλπο.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε ότι «πίεσε» για επίσπευση της επίθεσης, ενώ ο Τραμπ απέρριψε τις αιτιάσεις ότι σύρθηκε σε πόλεμο από το Ισραήλ. «Αν μη τι άλλο, ίσως εγώ πίεσα το Ισραήλ», δήλωσε.

Το βέβαιο είναι ότι το τηλεφώνημα της 23ης Φεβρουαρίου καταγράφεται πλέον ως σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή, με συνέπειες που διαμορφώνουν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

