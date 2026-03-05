Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμούσε ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό θα είχαν ελάχιστες απώλειες Αμερικανών και περιορισμένες επιπτώσεις στην οικονομία. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να αμφισβητούν αυτή την εκτίμηση.

Ήδη έξι Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο δέχονται επιθέσεις, σημειώνουν σε ανάλυσή τους οι New York Times. Το χρηματιστήριο παρουσιάζει αστάθεια και οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται. Ο αμερικανικός στρατός δαπανά, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Στο Ιράν, αεροπορική επιδρομή σε δημοτικό σχολείο θηλέων προκάλεσε τον θάνατο 175 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι διερευνά ποιος ευθύνεται για το περιστατικό.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο ιρανικό έδαφος, η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει την αποστολή στρατιωτών. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ άφησε την Τετάρτη να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να μην είναι σύντομη.

«Επιταχύνουμε, δεν επιβραδύνουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Περισσότερα βομβαρδιστικά και περισσότερα μαχητικά καταφθάνουν ακόμη και σήμερα».

Πριν αποφασίσει να εξαπολύσει την επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε το Σάββατο, ο Τραμπ εμφανιζόταν ενισχυμένος από μια σειρά γρήγορων στρατιωτικών επιτυχιών.

Υπό την ηγεσία του Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στη διάρκεια μιας ταχύτατα εκτελεσμένης επιχείρησης, έπληξε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε αιφνιδιαστική επίθεση, στόχευσε τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, έπληξε μια σειρά από σκάφη, που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και βομβάρδισε στόχους στο Ιράκ, τη Νιγηρία και τη Σομαλία στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν γρήγορα και, κατά την άποψη της κυβέρνησης, με επιτυχία, με μικρό κόστος σε αμερικανικές ζωές ή πόρους.

Ωστόσο, ο πόλεμος που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να ξεφύγει από το μοντέλο των γρήγορων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εάν η κυβέρνηση εμπλακεί βαθύτερα σε μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος.

Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής από το Κολοράντο και πρώην αξιωματικός των Rangers του αμερικανικού στρατού που υπηρέτησε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τον ίδιο δρόμο, εκείνον των ατελείωτων πολέμων που ο ίδιος είχε δει από κοντά, και που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά να τερματίσει.

Ο Τραμπ κάλεσε τον λαό του Ιράν να «πάρει τη χώρα στα χέρια του», ωστόσο δεν έχει στηρίξει κάποια συγκεκριμένη δύναμη για να ηγηθεί της προσπάθειας κατά της κυβέρνησης.

Αφότου ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τους ηγέτες των Κούρδων, αλλά δεν έχει συμφωνήσει σε κάποιο σχέδιο για τον εξοπλισμό τους με στόχο την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα χαμηλά κόστη και οι εντυπωσιακές νίκες», δήλωσε ο Τζον Χόφμαν, ερευνητής σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο Cato Institute. «Όσα ακούω από ανθρώπους μέσα και γύρω από την κυβέρνηση είναι ότι, μετά την υπόθεση Μαδούρο, βρισκόταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Ένιωθε σε μεγάλο βαθμό άτρωτος. Αλλά αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από τη Βενεζουέλα. Το κόστος ήδη αυξάνεται».

Ο Χόφμαν επισήμανε ότι ήδη υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει άνοδο. «Νομίζω ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν περίπου κατά 40% και αυτό θα χειροτερεύσει», είπε. «Οι τιμές αυτές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν».

Ωστόσο, ο Έλιοτ Άμπραμς, ανώτερος ερευνητής για τη Μέση Ανατολή στο Council on Foreign Relations, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την εξόντωση της ηγεσίας του Ιράν και την αποδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Το κόστος μέχρι στιγμής είναι οι ζωές των Αμερικανών στρατιωτών», είπε. «Τα οφέλη, κατά τη γνώμη μου, είναι τεράστια. Το καθεστώς αυτό προσπαθεί και κατά καιρούς καταφέρνει να σκοτώνει Αμερικανούς για περισσότερα από 40 χρόνια».

Ο Άμπραμς πρόσθεσε ότι, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να μην στείλει χερσαία στρατεύματα, οι αμερικανικές απώλειες μπορεί να παραμείνουν χαμηλές. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ένα αποδυναμωμένο ιρανικό καθεστώς θα εξυπηρετούσε τελικά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

«Ακόμη κι αν απομεινάρια του καθεστώτος παραμείνουν στην εξουσία, δεν θα έχουν πυρηνικό πρόγραμμα, ουσιαστικά κανένα πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και καμία δυνατότητα προβολής ισχύος στην περιοχή», είπε.

Ο Χόφμαν όμως δεν είναι τόσο βέβαιος, υποστηρίζοντας ότι ένα αποσταθεροποιημένο Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

«Αν το σχέδιο είναι πράγματι να αρχίσουν να εξοπλίζονται εθνοτικές αυτονομιστικές ομάδες και να επιχειρηθεί κατακερματισμός του Ιράν», είπε, «όχι μόνο θα πρόκειται για έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων σε κλίμακα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εμπλακεί ποτέ πριν στη Μέση Ανατολή, αλλά θα έχει και τεράστιο κόστος για την περιοχή». Σε ένα τέτοιο σενάριο, πρόσθεσε, «είναι πολύ πιθανό να δούμε μαζικές ροές προσφύγων και να δημιουργηθεί χώρος και χρόνος για ομάδες όπως το ISIS να αποκτήσουν ξανά παρουσία».

«Αυτές είναι ομάδες που ευδοκιμούν στο χάος», κατέληξε. «Είναι σαν να ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας».

skai.gr