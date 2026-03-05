Πλάνα από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και αποστολές μαχητικών αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκαν στις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» κατά του Ιράν δημοσιοποίησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση πρόκειται για «στοχευμένες επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας» με στόχο στρατηγικές υποδομές του Ιράν.

Το βίντεο με τις πρώτες 100 ώρες της επιχειρήσεις «Επική Οργή»

"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις χτυπούν με υψηλή ακρίβεια. Στους βασικούς στόχους είναι οι κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων.

Το βίντεο με τον τορπιλισμό φρεγάτας από υποβρύχιο των ΗΠΑ

Η επίθεση του αμερικανικού υποβρυχίου στην ιρανική φρεγάτα «IRIS Dena» ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα ήταν η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τις ΗΠΑ με τορπίλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την επιχείρηση του αμερικανικού υποβρυχίου σε διεθνή ύδατα επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

