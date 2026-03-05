Νέα κλιμάκωση φαίνεται να σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι χτύπησαν την Πέμπτη αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν την Πέμπτη», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr