Διαδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, ζητώντας τον τερματισμό κάθε μορφής συνεργασίας — στρατιωτικής και άλλης — μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και με χώρες που, όπως υποστηρίζουν, στηρίζουν την επέμβαση στο Ιράν.

Ένα από τα κύρια και επικρατέστερα μηνύματα που έστειλαν οι διαδηλωτές είναι να φύγουν οι Βρετανικές Βάσεις από την Κύπρο, ανέφερε εκ μέρους της οργάνωσης United For Palestine – Λευκωσία ο Μάρκος Οικονόμου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι οργανώσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΝΕΔΑ, BDS Cyprus, Genocide Free Cyprus, Far Right Watch και Voices for Peace.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξαν ομιλίες από τις άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία και το κύριο μήνυμα που σταχυολογήθηκε από αυτές “είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν γίνεται επειδή υπάρχει ένας τρελός πλανητάρχης που αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά γίνεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ελέγξουν τις βασικές πρώτες ύλες και ειδικότερα το πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο”.

Αυτός είναι ο λόγος που συνέβη ό,τι συνέβη στη Βενεζουέλα και έτσι ερμηνεύεται ό,τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο, συνέχισε αναφέροντας ότι όλα αυτά αποσκοπούν ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα των υπολοίπων χωρών και πρωτίστως την οικονομία της Κίνας να ανταγωνίζονται την αμερικανική οικονομία.

Ανέφερε ακολούθως ότι “θεωρούμε ως απλοί Κύπριοι εργαζόμενοι ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε από αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων οικονομιών”.

Είπε ακόμα ότι “θέλουμε να απέχουμε από όλα αυτά και να δούμε μια άλλη παγκόσμια κοινωνία, η οποία θα διέπεται από δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω από όλα ειρήνη”.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε επίσης ότι η προσδοκία που τρέφουν οι οργανώσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση της Πέμπτης, είναι ότι η εκδήλωση που συνδιοργανώνεται το Σάββατο με πορεία από την ΠΑΣΥΔΥ προς το Προεδρικό θα είναι μαζικότερη.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε για τη διαμαρτυρία αναφέρεται ότι αυτή διοργανώθηκε με απαίτηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο να διακοπεί κάθε συνεργασίας (στρατιωτική και άλλη) μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, ΗΠΑ, Ισραήλ και όσων υποστηρίζουν την επέμβαση στο Ιράν.

Προστίθεται πως η διαμαρτυρία διοργανώθηκε επίσης ως απάντηση στον αδικαιολόγητο και ανελέητο βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και όλους τους συμμάχους τους, όπως το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, ο οποίος φέρνει όλους τους λαούς στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής στο χείλος ανυπολόγιστων συνεπειών, επηρεάζοντας άμεσα όλους τους εργαζόμενους στην Κύπρο και το παγκόσμιο.

Το γεγονός ότι η Κύπρος έγινε στρατιωτικός στόχος σε μια εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή οφείλεται στην έντονη επιθυμία της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συνεκμεταλευτεί με τους 2+1 συμμάχους της τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται περαιτέρω.

“Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν ουδεμία σχέση έχει με την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν ή την έλλειψη δημοκρατίας, αφού, έλλειψη δημοκρατίας υπάρχει σε όλες τις μοναρχίες του Κόλπου, και κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο κράτος απαρτχάιντ του Ισραήλ”, αναφέρεται ακόμα.

