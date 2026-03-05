Η καθημερινότητα των κατοίκων του Ακρωτηρίου έχει ανατραπεί από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, με το χωριό να βρίσκεται σε κατάσταση εκκένωσης λόγω της έντασης που επικρατεί. Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η αβεβαιότητα και ο φόβος έχουν κατακλύσει κυρίως τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες με μικρά παιδιά. Η συνεχής παρουσία και ο εκκωφαντικός ήχος των αεροσκαφών, που απογειώνονται και προσγειώνονται, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ο Δήμος Κουρίου, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, έχει κληθεί να αναλάβει ρόλο πρωταγωνιστικό και συντονιστικό, παρέχοντας στους κατοίκους όσα επιβάλλονται. Σημαντικό κομμάτι της όλης κατάστασης είναι η ψυχολογική υποστήριξη των κατοίκων, οι οποίοι, από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα», αφού η κοινότητά τους βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη στρατιωτική βάση των Βρετανών.

Το philenews μετέβη χθες (4/3) στην κοινότητα, στον πυρήνα της οποίας δύσκολα θα συναντήσει κάποιος οποιονδήποτε. Οι περισσότεροι άνδρες μεταβαίνουν στις καφετέριες που βρίσκονται στην είσοδο το χωριού και οι υπόλοιποι στις εργασίες τους.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί της γειτονιάς, που εδρεύουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κολοσσίου, μετέβησαν χθες στην κοινότητα Ακρωτηρίου και πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, μίλησαν με τους κατοίκους, κατέγραψαν όσους αποφάσισαν να μην φύγουν και χαρτογράφησαν την περιοχή. Παράλληλα, προχώρησαν σε καταγραφή όσων εξέφρασαν την επιθυμία για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

Μιλώντας με τις κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου Κουρίου, μας περιέγραψαν τα συναισθήματα που κυριαρχούν κυρίως ανάμεσα στους ηλικιωμένους κατοίκους της κοινότητας και τις μητέρες.

«Αισθάνονται αβεβαιότητα, έχουν έντονο άγχος και νιώθουν ανασφάλεια. Κάποιοι μας ανέφεραν πως ξυπνούν μνήμες από τον πόλεμο του ’74 και ότι είναι σαν να γίνονται για δεύτερη φορά πρόσφυγες», μας είπε η κοινωνική λειτουργός. Από την άλλη, οι μητέρες με τα μικρά παιδιά, ζήτησαν καθοδήγηση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για το πώς να ενημερώσουν τα παιδιά τους για την κατάσταση που επικρατεί, χωρίς να προκαλέσουν τραύμα. Οι φοιτητές εκφράζουν ανησυχία ότι σε σχέση με τις εξετάσεις τους, καθώς έχουν αναστατωθεί αυτό το διάστημα με το διάβασμα. «Ό,τι ήξεραν, το έχουν ξεχάσει. Όλα αυτά τα άτομα είναι φιλοξενούμενα, μένουν δεξιά, αριστερά ή σε ξενοδοχεία και έχουν φύγει από το χώρο τους. Κάποιοι δεν έχουν πάρει ούτε τα βιβλία τους. Επιστρέφουν για να τα πάρουν. Υπάρχει αναστάτωση. Μας μετέφεραν, επίσης, ότι αν μπορεί να γίνει κάποια αναφορά στο ΤΕΠΑΚ για διευκόλυνση».

Γενικά, αυτό που κυριαρχεί μεταξύ των κατοίκων είναι αβεβαιότητα, ανασφάλεια και φόβος, αφού δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Κουρίου, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τις κοινωνικές λειτουργούς, πραγματοποίησαν σύσκεψη για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Εκεί βρέθηκε και το philenews.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα μας, ο Δήμαρχος Παντελής Γεωργίου ανέφερε ότι η μονάδα κοινωνικών λειτουργών της γειτονιάς, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κολοσσίου, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προκύπτει, μεταφέρεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου για να καλύψει οποιαδήποτε κοινωνικά θέματα προκύπτουν. Πέραν από τα άτομα που εντοπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς για να τους εντάξουν σε πρόγραμμα υποστήριξης.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργίου, οι λειτουργοί προχώρησαν στη χαρτογράφηση της περιοχής του Ακρωτηρίου για να γνωρίζουν πόσα άτομα έχουν παραμείνει στην κοινότητα. Έγινε καταγραφή των κινητών τους και των στοιχείων επικοινωνίας τους ενώ εντόπισαν και άτομα που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Μέχρι το μεσημέρι, όπως μας ανέφερε ο κ. Γεωργίου, είχαν εντοπιστεί 60 οικογένειες, περίπου 200 άτομα, ενώ η καταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης, έγινε καταγραφή των ατόμων που μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα στο κινητό τους ή που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα μηνυμάτων μέσω Viber του Δήμου. «Για όσους δεν μπορούν, θα γίνει διευθέτηση από το Δήμο ώστε να ενημερωθούν μέσω σταθερών τηλεφώνων. Οι υπεύθυνοι του Δήμου θα επισκεφθούν τα σπίτια τους και θα τους ενημερώσουν για την ανάγκη μετακίνησης, αν και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο».

Όσον αφορά τους χώρους φιλοξενίας, στα ξενοδοχεία φιλοξενούνταν μέχρι χθες 126 άτομα, ενώ σήμερα προκύπτει ανάγκη για επιπλέον 130 άτομα, με βάση τη συνεννόηση που έγινε με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Πολιτική Άμυνα. Στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων φιλοξενούνται 18 οικογένειες.

Ιωάννα Μάντζιηπα