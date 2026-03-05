Με αισθήματα ανακούφισης άλλοι 180 συμπατριώτες μας έφτασαν με πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι, στο οποίο έζησαν αγωνιώδεις στιγμές τις τελευταίες ημέρες, λόγω των αδιάκριτων κτυπημάτων του ΙΡΑΝ.

Το αεροσκάφος της Cyprus Airways τύπου AirBus A320 προσγειώθηκε στις 18:20 στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Πρόκειται για τη δεύτερη ναυλωμένη πτήση που πραγματοποιεί η Cyprus Airways για τη μεταφορά Κυπρίων από το Ντουμπάι, έπειτα από ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το Ντουμπάι έφτασαν μέχρι στιγμής 362 άτομα, από τα 756 που δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν, ενώ αναμένεται και τρίτη πτήση στις 9 απόψε. Πρόκειται για πτήση της Tus Air από το Abu Dhab στην οποία επιβιβάστηκαν 143 άτομα.

Μεταξύ των επιβατών ήταν και ο γνωστός μουσικός παραγωγός Ζήνωνας Ζηντίλης, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν για να επιστρέψουν. «Δεν έχω παράπονο τα πράγματα στα Εμιράτα ήταν πάρα πολύ οργανωμένα, παρόλο που ένιωθες τον κίνδυνο πάνω από το κεφάλι σου. Δεν νιώσαμε τον πανικό αλλά σίγουρα μετά από αυτές τις εμπειρίες είναι μεγάλη χαρά να επιστρέφεις. Υπήρχε μία στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη, όταν έπεσε ένας πύραυλος στο προξενείο που βρίσκεται στο κέντρο του Ντουμπάι, αλλά ακούγαμε συνεχώς τις αναχαιτίσεις και καταλάβαινες πως γίνεται μια μεγάλη μάχη. Ευτυχώς δεν υπήρξε αίσθημα πανικού και μας βοήθησε κι εμάς να είμαστε πιο ψύχραιμοι. Εμένα η επιστροφή μου ήταν προγραμματισμένη την Τρίτη. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δύσκολες αλλά ευτυχώς υπήρχε αρκετή οργάνωση και ψυχραιμία που μας βοήθησε να μην μπούμε σε κλίμα πανικού. Το ΥΠΕΞ ήταν αρκετά οργανωμένο, μετά τις πρώτες δύο ημέρες που υπήρξε μια μικρή σιγή. Υπήρξε μεγάλη μέριμνα και επικοινωνία και διευθετήθηκε η πτήση και ευχαριστούμε», ανέφερε.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Σολωμίδου, ανέφερε πως «στην αρχή ήταν αρκετά φοβερό, νομίζαμε πως ήταν δεύτερη εμπειρία της εισβολής». Σημείωσε, ακόμη, πως μια νύκτα «πήγαμε στο εστιατόριο και νιώθαμε από πάνω μας να αναχαιτίζονται οι πύραυλοι και να πέφτουν και καταλάβαμε πως κάπως αλλιώς ήταν τα πράγματα και σηκωθήκαμε όλοι σαν το τσουνάμι και φύγαμε. Προσέχαμε κάπως, αλλά η αλήθεια είναι πως συνεχίζεται κανονικά η ζωή στο Ντουμπάι και είναι εκπληκτικό ότι ο πόλεμος διεκπεραιώνεται από αέρος και κάτω η ζωή συνεχίζει, θα έλεγα σχεδόν κανονικά».

Συγκινητικό το μήνυμα του πιλότου της πτήσης των Κυπριακών Αερογραμμών, Άντη Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε πως «έχουμε πράξει το καθήκον μας, που είναι να μεταφέρουμε τους συμπολίτες μας με ασφάλεια από το Ντουμπάι στην πατρίδα. Είμαστε αρκετά υπερήφανοι και το πλήρωμα ολόκληρο που έχουμε καταφέρει να φέρουμε τους συνανθρώπους μας κοντά στις οικογένειές τους. Ήταν δύσκολη όντως η αποστολή, δεν ήταν εύκολη αυτή η πτήση. Παρόλα αυτά έχουν γίνει τέτοιες προεργασίες εδώ και μέρες ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο κάτι να πάει λάθος», σημείωσε, προσθέτοντας πως η εταιρεία προγραμματίζει ακόμη μία πτήση επαναπατρισμού. «Νιώθουμε πως είμαστε μέρος της Κύπρου, είμαστε κυπριακός αερομεταφορέας και πάντοτε θα είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας», είπε.